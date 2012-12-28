Короткие дожди не повлияют на жару: в Липецкой области днем до +31

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается, лишь днем 29 июля в регионе местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +26 до +31 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.