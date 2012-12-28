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39 минут назад
5

На Центральный рынок лучше ходить в будний день после обеда

Итоги недели: цены.

Как всегда в конце недели мы проверили изменение цен на продукты.

Наша корзина с дешевыми продуктами чуть подорожала — на 4 рубля 89 копеек.



Зато наша корзина с дорогими продуктами уменьшилась в цене на 493 рубля 22 копейки. Тут всему «виной» свинина, которая оказалась почти в два раза дешевле, чем на прошлой неделе. Ради эксперимента мы сходили на Центральный рынок после обеда. И цены в это время там были существенно ниже. Правда, и выбор меньше. Так что решайте, что вам важнее.



На Центральном рынке все меньше и меньше местной клубники. Кажется, что только вот-вот появились первые ягоды, а уже сходят! При этом привозной клубники по-прежнему много.



На замену клубнике приходит смородина всех цветов, малина и крыжовник. Правда, цены кусаются! А ведь уже пора начинать сезон заготовок! Местные огурцы дешевле, чем по 120 рублей не продают!

— А вы подсчитайте, сколько стоит их вырастить: семена или рассада, удобрения. Да карауль, чтобы не померзло и градом не побило! Золотые огурчики выходят! — уверяет продавец.

Это всегда так бывает, продавцу кажется, что дешево продал, а покупателю — дорого купил.

Пожалуй, самая дорогая ягода на Центральном рынке — голубика. Ее продают по 1 000 рублей за килограмм.



Все больше за прилавками продавцов, торгующих местными помидорами. Мы решили включить томаты в свою сравнительную таблицу.



Цена на сахар в некоторых магазинах уже перешла психологическую отметку больше 70-ти рублей за килограмм.



Хотя этот товар везде представлен в большом количестве.



Надо сказать, что на Центральном рынке цена на сахар, 90 рублей за килограмм, не меняется уже больше года.

В одном из магазинов мы обнаружили сметану, расфасованную по 50 граммов. Дешево и сердито, что называется.



Это вам не советские двухсотграммовые стеклянные баночки, закрытые фольгой.


цены
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Пучок петрушки
4 минуты назад
Мини- рынок 15 мкр. Вот где цены так цены. Удавятся, а не уступят. На центральном азербайджанском хоть можно зелень купить недорого. А мини-рынке 15-го, особенно, где бабки-спекулянтки за остановкой сидят, пучочек петрушки, укропа смех да грех. Им привозят с Ц. базара, а говорят, мол со своих огородов.
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Внушаемый
4 минуты назад
Цены как птицы в полете,то выше,то ниже ! А голубика по тыще ! А почему не по 2 тыщи ?
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Бабка
21 минуту назад
Лучше туда вообще не ходить,в магазинах дешевле
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Ирина
30 минут назад
На днях с сестрой разговаривала у них в Астраханской обл помидоры уже 50-60 руб. Нам о таком только мечтать.
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Леша
35 минут назад
Давно заметил, что на рынок лучше ходить в будни. В выходные цены двигают вверх. Покупаю одни и те же товары, в частности огурцы, и в выходные ценик выше аж на 30 руб.
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