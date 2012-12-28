На Центральный рынок лучше ходить в будний день после обеда

Итоги недели: цены.

Как всегда в конце недели мы проверили изменение цен на продукты.Наша корзина с дешевыми продуктами чуть подорожала — на 4 рубля 89 копеек.Зато наша корзина с дорогими продуктами уменьшилась в цене на 493 рубля 22 копейки. Тут всему «виной» свинина, которая оказалась почти в два раза дешевле, чем на прошлой неделе. Ради эксперимента мы сходили на Центральный рынок после обеда. И цены в это время там были существенно ниже. Правда, и выбор меньше. Так что решайте, что вам важнее.На Центральном рынке все меньше и меньше местной клубники. Кажется, что только вот-вот появились первые ягоды, а уже сходят! При этом привозной клубники по-прежнему много.На замену клубнике приходит смородина всех цветов, малина и крыжовник. Правда, цены кусаются! А ведь уже пора начинать сезон заготовок! Местные огурцы дешевле, чем по 120 рублей не продают!— А вы подсчитайте, сколько стоит их вырастить: семена или рассада, удобрения. Да карауль, чтобы не померзло и градом не побило! Золотые огурчики выходят! — уверяет продавец.Это всегда так бывает, продавцу кажется, что дешево продал, а покупателю — дорого купил.Пожалуй, самая дорогая ягода на Центральном рынке — голубика. Ее продают по 1 000 рублей за килограмм.Все больше за прилавками продавцов, торгующих местными помидорами. Мы решили включить томаты в свою сравнительную таблицу.Цена на сахар в некоторых магазинах уже перешла психологическую отметку больше 70-ти рублей за килограмм.Хотя этот товар везде представлен в большом количестве.Надо сказать, что на Центральном рынке цена на сахар, 90 рублей за килограмм, не меняется уже больше года.В одном из магазинов мы обнаружили сметану, расфасованную по 50 граммов. Дешево и сердито, что называется.Это вам не советские двухсотграммовые стеклянные баночки, закрытые фольгой.