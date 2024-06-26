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Спорт
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сегодня, 15:11
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Несокрушимый! Михаил Шкарин выиграл первенство Европы по греко-римской борьбе
В финале наш земляк разделался с турком за минуту – 10:0 и теперь будет готовиться к чемпионату мира.
В весовой категории до 80 кг Шкарин выиграл четыре схватки. В первый день он расправился с финном Себастьяном-Юханом Аабрантом – 7:2, затем сломил сопротивление грузинского борца Луки Кочалидзе – 5:2, а в полуфинале не оставил шансов уроженцу Туниса Яссину Бен-Лабеду, боровшемуся за Польшу – 7:0.
Победоносный Шкарин на сербском ковре
Финал был вынесен на второй день, в нём Михаилу противостоял Ягит Сари из Турции, который в другом полуфинале накануне вырвал победу у азербайджанца Орхана Хаджиева. Но в решающей схватке на удивление не получилось упорной борьбы: Шкарин с первых секунд принялся набирать балл за балом и в результате за короткое время – 1 минуту и 11 секунд добился явного преимущество – 10:0, после чего схватка была остановлена.
Наш земляк на вершине пьедестала
Успех 16-летнего борца GOROD48 прокомментировал его отец директор СШОР №9 Юрий Шкарин.
- Очень порадовало, что Михаил прибавлял с каждой схваткой. В итоге его было не остановить! Это большое достижение для всей липецкой борьбы, для всего Липецка! Сын готов двигаться дальше: уже в августе в Аммане (Иордания) он будет представлять нашу страну в чемпионате мира U-18.
Первыми тренерами Михаила в Липецке были Андрей Кочетов и Владимир Макаров, которые тоже принимают заслуженные поздравления по поводу успеха ученика. Сейчас Шкарин-младший больше тренируется в Москве.
Юные спортсмены СШОР №9 уже записали и выпустили в социальных сетях ролик с поздравлениями в адрес именитого воспитанника школы.
Внизу фото организаторов соревнований
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