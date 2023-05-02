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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: мировые хиты в стиле джаз, грозы, и кто талантливее – младшие или старшие дети?

Представляем вам главные анонсы наступившего дня.

А на улице точно – лето?

В Липецке вновь не жарко – 21-23 градуса, да вдобавок днём вернутся кратковременные дожди и грозы.

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Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ без воды останутся несколько домов на улицах Бачурина, 1, 4, 5, 6, 8, 12а; Космонавтов, 88, 90, 92, 94, 94а, 96б; проспекте Мира, 17.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с проведением ремонта на сетях оставят без электричества улицы 2-ю Крымскую, Бабушкина, Верхнюю, Кирова, Московскую, Пригородную.

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В промежутке с 8:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учёта отключение на срок не более 3-х часов ждёт улицы 15-й микрорайон, Б.Хмельницкого, Водопьянова, Геологическую, Детскую, Доватора, Достоевского, Крылова, Металлистов, Монтажников, Салтыкова-Щедрина, Юношескую, проезд Строителей.

Пробки

К 7 утра пробки красного цвета светились на электронных картах на улицах Катукова, Меркулова, Московской, Терешковой. Любопытно, что худо-бедно едет улица Студёновская, где со вчерашней ночи перегородили две полосы для ремонта моста. Там заторы обозначены лишь желтым. Узнавать обо всём этом и держать ушки на макушке можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений.


Гарри Поттер и Джек Воробей в стиле джаз (12+)

Прекрасный концерт пройдёт сегодня в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2).

В гости к липчанам приедет Воронежский академический симфонический оркестр (руководитель заслуженный артист РФ Юрий Андросов). Солировать будет классический и джазовый пианист, лауреат крупнейших международных конкурсов в России, Италии, Германии Александр Маслов.

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В джазовой обработке прозвучат музыкальные шедевры из фильмов и сериалов «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Джеймс Бонд», любимые мелодии из советских кинокартин «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука», знаменитые темы из культовых фильмов «Профессионал» и «Розовая пантера». Программа позволит окунуться в завораживающую атмосферу эпохи джаза из фильма «Великий Гэтсби», насладиться романтическими образами мюзикла «Ла-Ла-Лэнд», «полетать» на волшебном ковре-самолёте вместе со сказочным Алладином.

Гастроли крымчан

В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли Государственного академического театра республики Крым.

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В 19:00 гости покажут спектакль «Нежное сердце» по пьесе В. Соллогуба (12+).

Граф Соллогуб – современник А.С. Пушкина, свою пьесу он написал в 1850 году в жанре комедии-водевиля. С кем останется Александр, наследник миллионного состояния? Кого выберет себе в жёны: наивную Машу, авантюрную Катю или бесприданницу Настю? Ведь он сделал предложение всем трём барышням…

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут.

Школа мамочек (16+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) организуют очередные мероприятия для молодых мам и тех, кто готовится ими стать в рамках проекта «Юная мама» и «Мама в ресурсе».

На этот раз вместе со специалистами участницы поговорят о службах, которые могут быть полезны семьям с детьми, обсудят возрастные кризисы дошкольников и поучаствуют в мастер-классе «Гардероб-конструктор».

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Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по телефонам (4742) 73-47-40.

Айда на экскурсию! (12+)

А ещё ЛОУНБ приглашает сегодня в 18:00 на пешую экскурсию «Липецк. Центр. Взгляд из библиотеки».

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Специалист отдела краеведения Вера Печурова проведёт вас по центральным улицам города и расскажет много интересного. Например, вы узнаете, в каком храме, по одной из легенд, венчались бабушка и дедушка А. С. Пушкина? Что делал в нашем городе «первый красный офицер» и как называлась раньше улица Ворошилова? Чем известен на всю Россию Липецкий государственный театр драмы имени Л. Н. Толстого?

Правда, на этот раз за участие нужно заплатить, но немного – 200 рублей.

Кино

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга».

Сегодня в 10:00 покажут мультик «Мини-мишки: Новые приключения» Россия, 2023 (0+).

Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьезные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!


Кино со смыслом

А в галлерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 покажут, а потом осудят среди собравшихся фильм «Аритмия». Россия, 2017. Драма. Режиссёр Борис Хлебников (18+).

Олег - талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя? У фильма высокий рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7.

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Максим Лагашкин, Александр Самойленко.


Липчане за ипотеку

37% липчан считают, что выгоднее брать ипотеку, чем снимать жильё. В пользу аренды квартир высказались 25% опрошенных агентством SuperJob. Среди риэлторов голоса распределились следующим образом: 57% за ипотека, 25 % за наём квартир.

Сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тысяч рублей.

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Любопытно, что опрос появился ближе к 1 июля, когда в России отменят субсидировавшуюся государством льготную ипотеку под 8 %. Намекают, что не всё ещё потеряно?

Соперничество поколений

В SuperJob выяснили, что в большинстве липецких семей младшие и старшие дети показывают примерно одинаковые успехи. В 46 опрошенных семей оба ребенка окончили школу примерно одинаково
Но есть и другие примеры. 26% опрошенных родителей рассказали, что больших успехов в учёбе добились старшие дети 23% - младшие.

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Кому больше везет с работой? 40% родителей заявили, что оба ребенка устроились на примерно равных условиях, в каждой пятой семье успешными оказались старшие дети, в каждой шестой — младшие.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день. Вы можете выбрать себе культурное мероприятие в нашей рубрике, а ещё – продолжайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
дилетант
19 минут назад
по каким критериям определяли кому больше везет с работой ? для многих на первом месте деньги и ради этого они готовы на преступления\ для некоторых главное творчество\креативная деятельность пусть с небольшой зарплатой\для части людей важно общение с людьми, другие не будут общаться ни за какие коврижки.
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Электорат
22 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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