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Общество
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вчера, 16:34
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Липчанка отпраздновала вековой юбилей
Нина Локтионова переехала в Липецк из Мурманска в 91 год, когда вышла на пенсию.
Женщина родом из Мурманска. Возглавляла лабораторию Мурманской городской клинической больницы скорой медпомощи. После выхода на пенсию Нина Локтионова переехала в Липецк к дочери. Здесь она живёт в окружении родных людей: у неё трое внуков и трое правнуков. А её секрет долголетия – видеть в каждом человеке хорошее.
Фото – t.me/usznlo
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