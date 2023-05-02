Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Учитель из Липецкой области получил 20 лет по обвинению в госизмене и содействии террористической деятельности
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: самый длинный день в году, праздник йоги и липчане назвали пенсию мечты
Представляем вам насыщенную программу сегодняшнего дня.
В Липецке станет заметно прохладнее – 21-23 градуса. Зато день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Арсеньева, 38а; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Папина, 1а, 1б; Школьной, 24; Юнных Натуралистов, 14; в переулке Кочубея, 1.
В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц 1-й Крымской. 2-й Крымской, Арсеньева, Белорусской, Биологической, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской. Кооперативной, Котовского, Литейной, Мирной, Перова, Пригородной, Союзной, Стасова, Урожайной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, переулка Кочубея.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы А.Ладыгина, Бригадную, Добровскую, Железногорскую, И.С. Бурлакова, К.Маркса, Локомотивную, Московскую, М.Светлова, Патриотическую, Перова, Писарева, С. Шаумяна, Тихую, Череповецкую, Ярославскую.
В промежутке с 8:00 до 18:00 будут монтировать приборы учёта и отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах Ангарской, В.Терешковой, Космонавтов. Ново-Весовой, Ударников, Циолковского.
Пробки
Пожалуй, никогда в Липецке не бывает таких мощных заторов, как по пятницам примерно с 14 до 17 часов. По сравнению с ними даже утренние пробки могут показаться не такими серьёзными. Поэтому сегодня, как никогда, следует пользоваться «Яндекс-картами»: без них запросто можно угодить в дорожную ловушку и потерять в ней много времени.
«Урок кокеткам…» Липчан приглашают на прогулку (16+)
Завершить рабочую неделю экскурсией по историческим местам Липецка предлагают в Нижнем парке. В 17:00 от путевого домика Петра I стартует экскурсия, которая называется «Урок кокеткам, или Липецкие воды» и пройдёт по достопримечательностям парка и липецкого курорта.
Экскурсия названа также, как и пьеса князя Шаховского в начале XIX века. Автор посещал курорт и наблюдал за романтическими историями бомонда, отдыхающего в Липецке. Основное действие пьесы разворачивалось именно в будущем Нижнем парке. Премьера пьесы, которая состоялась в 1815 году в малом императорском театре Санкт-Петербурга, стала скандалом, так как многие випы того времени узнали в героях себя.
Международный день йоги
Этот день отмечают как раз 21 июня – в день летнего солнцестояния, самый длинный день в году и один из самых важных. Изобретатели йоги древние индусы вообще были уверены, что в этот день лето только начинается.
Мероприятия, посвященные столь важному событию пройдут в парке Победы. В 11:00 на эстраде пройдёт часовая концертная программа (6+). А с 12:00 до 14:00 в парке начнут работать площадки с практиками, лекциями и мастер-классами (12+).
Встреча с ди-джеем (12+)
Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 16:00 на творческую встречу с Василием Миляевым.
Фото vk.com/gruz_one
Гость – профессиональный ди-джей, он поделится своими знаниями с новичками, расскажет о тонкостях творческой работы, об особенностях выбора музыкального материала и оборудования. Гости узнают, с чего начинать свой путь в диджеинге и как создать неповторимую атмосферу на танцполе.
Вход свободный.
«Граф Нулин» (16+)
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00 на спектакль «Граф Нулин».
В основе сюжета короткая шуточная поэма, написанная Пушкиным всего за два утра - 13 и 14 декабря 1825 года. Этот период в жизни поэта привыкли называть ссылкой в Михайловское. На самом деле жить в деревне Пушкина никто не заставлял: просто добившись указа об увольнении со службы и став по сути безработным он сидел в родовом имении без денег т.к. вместе со службой «сатрапы» лишили «солнце поэзии» и жалования. Злившийся Пушкин и написал едкую поэму, в которой покусился на традиционный романтизм и высмеял любовные чувства.
Спектакль идёт 1 час без антракта.
И о самом поэте
В ЛОУНБ в 18:00 пройдёт показ фильма про самого «солнцеликого поэта». В 18:00 режиссёр Сергей Тихомиров покажет документальный фильм «Пушкины на Липецкой земле» (12+).
А. Пушкин. Фрагмент портрета О.Кипренского
Поспорим с Африкой за звание прародины поэта! Вход свадебный.
Кинофестиваль
На фестивале Детских фильмов «Радуга» в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня два киносеанса.
В 10:00 покажут фильм «Суворовец 1944». Россия, 2024. Приключение. Режиссёр Денис Казанцев (6+).
Спустя год обучения в Суворовском училище 13-летний Вовка Куликов возвращается в родную сибирскую деревню. Мальчик узнаёт, что его отец, председатель колхоза, ушёл на фронт, а на деревню тем временем обрушиваются проблемы: банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей и ставит под угрозу своевременный сбор урожая. Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей и вступает в противостояние с бандитами.
В ролях: Всеволод Казанцев, Павел Поляков, Александра Казанцева.
В 12:00 покажут фильм «Летучий корабль». Россия, 2024. Сказка. Режиссёр Илья Учитель (6+).
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы «сильных мира сего». Фильм имеет мощную рекламу, но рейтинг на «Кинопоиске» всего 5,3.
В ролях: Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник
«Свеча памяти» (16+)
Акция, посвященная годовщине нападения нацисткой Германии на Советский Союз, пройдёт в 22:00.
Липчане пройдут со свечками по улице Зегеля до площади Героев в память о далекой войне. На улице Славянова акция состоится в 21:00.
Ко Дню памяти и скорби
День памяти отмечают 22 июня, но многие учреждения культуры стараются отскорбеть заранее, чтобы отдохнуть в законный выходной. В 10:00 в резиденции «АРТ-завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) состоится тематический концерт «Завтра была война» (6+).
В филиале ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) в 15:30 пройдёт большая программа: мастер-класс «Гвоздика памяти», Всероссийский кинопоказ военно-исторических фильмов молодёжного фестиваля «Перерыв на кино» (6+).
В 18:00 в парке Победы начнётся литературная композиция, основанная на документальных событиях, воспоминаниях и письмах детей войны «Эхо войны», подготовленная сотрудниками Городского Дома культуры (12+).
Даже кинопоказ под открытым небом на Городище в 20:00 будет отдан военному фильму «Катя-Катя». Россия, 2023. Режиссёр Анна Чернакова (12+).
Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться.… Наши дни. Москвичка Катя, талантливая скрипачка и оторва, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, её сверстников из военных лет. Сможет ли она закончить историю удивительной подростковой любви, начавшуюся много лет назад?
В ролях: Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова, Наталья Акимова.
Пенсия мечты
Жители Липецка считают достойной пенсию в размере 47 700 рублей, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.
Аппетиты липчан подросли: в декабре 2023 года они называли размер пенсии мечты в 44 000 рублей, в апреле прошлого года – 42 3000. Старшему поколению на заслуженном отдыхе нужно больше денег: люди от 45 лет называли в среднем 50 тысяч рублей, молодежь до 24 лет уверена, что ей хватит 44 тысяч.
Самые большие пенсионные аппетиты в стране вновь оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 51 700 и 51 000 рублей соответственно. На третьем месте по запросам Тюмень – 49 700 рублей. Далее в списке идут Хабаровск – 49 200 рублей и Владивосток – 48 900.
Дорогие липчане! Поздравляем с завершением очередной рабочей недели. Ноу новостей не бывает выходных, коротких дней и т.д. Следить за информационным потоком удобнее на GOROD48: вам не нужно ничего выискивать в Сети, вся информация стекается к нам. Время от времени заходите на сайт и будьте уверены, что не пропустите ничего важного и полезного. Мы не зря уже почти два десятилетия имеем репутацию электронного имени Липецка. Ждём вас снова и снова!
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