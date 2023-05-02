Сегодня в Липецке: самый длинный день в году, праздник йоги и липчане назвали пенсию мечты

Представляем вам насыщенную программу сегодняшнего дня.

В Липецке станет заметно прохладнее – 21-23 градуса. Зато день пройдёт без существенных осадков.











С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Арсеньева, 38а; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Папина, 1а, 1б; Школьной, 24; Юнных Натуралистов, 14; в переулке Кочубея, 1.









С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы А.Ладыгина, Бригадную, Добровскую, Железногорскую, И.С. Бурлакова, К.Маркса, Локомотивную, Московскую, М.Светлова, Патриотическую, Перова, Писарева, С. Шаумяна, Тихую, Череповецкую, Ярославскую.









Завершить рабочую неделю экскурсией по историческим местам Липецка предлагают в Нижнем парке. В 17:00 от путевого домика Петра I стартует экскурсия, которая называется «Урок кокеткам, или Липецкие воды» и пройдёт по достопримечательностям парка и липецкого курорта.











Этот день отмечают как раз 21 июня – в день летнего солнцестояния, самый длинный день в году и один из самых важных. Изобретатели йоги древние индусы вообще были уверены, что в этот день лето только начинается.









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00 на спектакль «Граф Нулин».









В ЛОУНБ в 18:00 пройдёт показ фильма про самого «солнцеликого поэта». В 18:00 режиссёр Сергей Тихомиров покажет документальный фильм «Пушкины на Липецкой земле» (12+).











А. Пушкин. Фрагмент портрета О.Кипренского



Акция, посвященная годовщине нападения нацисткой Германии на Советский Союз, пройдёт в 22:00.









Даже кинопоказ под открытым небом на Городище в 20:00 будет отдан военному фильму «Катя-Катя». Россия, 2023. Режиссёр Анна Чернакова (12+).





Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться.… Наши дни. Москвичка Катя, талантливая скрипачка и оторва, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, её сверстников из военных лет. Сможет ли она закончить историю удивительной подростковой любви, начавшуюся много лет назад?





В ролях: Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова, Наталья Акимова.





Аппетиты липчан подросли: в декабре 2023 года они называли размер пенсии мечты в 44 000 рублей, в апреле прошлого года – 42 3000. Старшему поколению на заслуженном отдыхе нужно больше денег: люди от 45 лет называли в среднем 50 тысяч рублей, молодежь до 24 лет уверена, что ей хватит 44 тысяч.









В частном секторе в это же время расстанутся с комфортом жители улиц 1-й Крымской. 2-й Крымской, Арсеньева, Белорусской, Биологической, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской. Кооперативной, Котовского, Литейной, Мирной, Перова, Пригородной, Союзной, Стасова, Урожайной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, переулка Кочубея.В промежутке с 8:00 до 18:00 будут монтировать приборы учёта и отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах Ангарской, В.Терешковой, Космонавтов. Ново-Весовой, Ударников, Циолковского.Пожалуй, никогда в Липецке не бывает таких мощных заторов, как по пятницам примерно с 14 до 17 часов. По сравнению с ними даже утренние пробки могут показаться не такими серьёзными. Поэтому сегодня, как никогда, следует пользоваться «Яндекс-картами»: без них запросто можно угодить в дорожную ловушку и потерять в ней много времени.Экскурсия названа также, как и пьеса князя Шаховского в начале XIX века. Автор посещал курорт и наблюдал за романтическими историями бомонда, отдыхающего в Липецке. Основное действие пьесы разворачивалось именно в будущем Нижнем парке. Премьера пьесы, которая состоялась в 1815 году в малом императорском театре Санкт-Петербурга, стала скандалом, так как многие випы того времени узнали в героях себя.Мероприятия, посвященные столь важному событию пройдут в парке Победы. В 11:00 на эстраде пройдёт часовая концертная программаА с 12:00 до 14:00 в парке начнут работать площадки с практиками, лекциями и мастер-классамиЛипецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 16:00 на творческую встречу с Василием Миляевым.Гость – профессиональный ди-джей, он поделится своими знаниями с новичками, расскажет о тонкостях творческой работы, об особенностях выбора музыкального материала и оборудования. Гости узнают, с чего начинать свой путь в диджеинге и как создать неповторимую атмосферу на танцполе.Вход свободный.В основе сюжета короткая шуточная поэма, написанная Пушкиным всего за два утра - 13 и 14 декабря 1825 года. Этот период в жизни поэта привыкли называть ссылкой в Михайловское. На самом деле жить в деревне Пушкина никто не заставлял: просто добившись указа об увольнении со службы и став по сути безработным он сидел в родовом имении без денег т.к. вместе со службой «сатрапы» лишили «солнце поэзии» и жалования. Злившийся Пушкин и написал едкую поэму, в которой покусился на традиционный романтизм и высмеял любовные чувства.Спектакль идёт 1 час без антракта.Поспорим с Африкой за звание прародины поэта! Вход свадебный.На фестивале Детских фильмов «Радуга» в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) сегодня два киносеанса.В 10:00 покажут фильмРоссия, 2024. Приключение. Режиссёр Денис КазанцевСпустя год обучения в Суворовском училище 13-летний Вовка Куликов возвращается в родную сибирскую деревню. Мальчик узнаёт, что его отец, председатель колхоза, ушёл на фронт, а на деревню тем временем обрушиваются проблемы: банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей и ставит под угрозу своевременный сбор урожая. Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей и вступает в противостояние с бандитами.Всеволод Казанцев, Павел Поляков, Александра Казанцева.В 12:00 покажут фильмРоссия, 2024. Сказка. Режиссёр Илья УчительЦарь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы «сильных мира сего». Фильм имеет мощную рекламу, но рейтинг на «Кинопоиске» всего 5,3.Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид ЯрмольникЛипчане пройдут со свечками по улице Зегеля до площади Героев в память о далекой войне. На улице Славянова акция состоится в 21:00.День памяти отмечают 22 июня, но многие учреждения культуры стараются отскорбеть заранее, чтобы отдохнуть в законный выходной. В 10:00 в резиденции «АРТ-завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) состоится тематический концерт «Завтра была война» (6+).В филиале ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) в 15:30 пройдёт большая программа: мастер-класс «Гвоздика памяти», Всероссийский кинопоказ военно-исторических фильмов молодёжного фестиваля «Перерыв на кино» (6+).В 18:00 в парке Победы начнётся литературная композиция, основанная на документальных событиях, воспоминаниях и письмах детей войны «Эхо войны», подготовленная сотрудниками Городского Дома культуры (12+).Жители Липецка считают достойной пенсию в размере 47 700 рублей, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.Самые большие пенсионные аппетиты в стране вновь оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 51 700 и 51 000 рублей соответственно. На третьем месте по запросам Тюмень – 49 700 рублей. Далее в списке идут Хабаровск – 49 200 рублей и Владивосток – 48 900.