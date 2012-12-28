На 25 улицах Липецка отключат холодную воду

Отключения холодной воды 21 июня произойдут из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 1а, 1б по улице Папина, № 14 по улице Юных Натуралистов, № 38а по улице Арсеньева. Также в этот период не будет холодной воды в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Перова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Белорусской, Литейной, Стасова, Арсеньева, переулка Кочубея.Цистерны с водой подъедут по адресам: улица Котовского, 19, улица Перова, 2, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета временные перебои со светом — не более трех часов для отдельного домовладения — будут наблюдаться на улицах Ангарской, Ново-Весовой, Ударников, Терешковой, Космонавтов, Циолковского.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат район Нижнего парка, Петровский проезд, улицы Карла Маркса, Ладыгина, Бригадную, Добровскую, Железногорскую, Локомотивную, Бурлакова, Светлова, Патриотическую, Писарева, Шаумяна, Тихую, Череповецкую, Ярославскую, Московскую, Перова.