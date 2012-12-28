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Общество
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сегодня, 18:59
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На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Отключения холодной воды 21 июня произойдут из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой подъедут по адресам: улица Котовского, 19, улица Перова, 2, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 июня плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета временные перебои со светом — не более трех часов для отдельного домовладения — будут наблюдаться на улицах Ангарской, Ново-Весовой, Ударников, Терешковой, Космонавтов, Циолковского.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат район Нижнего парка, Петровский проезд, улицы Карла Маркса, Ладыгина, Бригадную, Добровскую, Железногорскую, Локомотивную, Бурлакова, Светлова, Патриотическую, Писарева, Шаумяна, Тихую, Череповецкую, Ярославскую, Московскую, Перова.
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