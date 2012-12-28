Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность сбившего коляску с двухмесячным малышом установлена
Происшествия
Остались только сапоги: мужчину ударило током через удилище
Происшествия
Водитель бросил тело погибшей пассажирки на месте аварии: ее нашли через семь дней
Происшествия
Град в Липецкую области принесет циклон из Скандинавии
Погода в Липецке
Буйный рецидивист искал обидчика и избил двух женщин
Происшествия
Удар током на подстанции в Балашовском лесничестве получил 40-летний житель Матырского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Роман Ченцов назначен на должность и.о. главы города Липецка
Политика
Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина
Происшествия
Читать все
Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина
Происшествия
Женщина водитель получила травмы в аварии на окружной дороге
Происшествия
Охотник намеренно выстрелил мужчине в колено и явился с повинной
Происшествия
Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Происшествия
В Добровском районе откроют отреставрированную ветряную мельницу
Общество
Юная ельчанка попалась на участии в мошенничестве
Происшествия
Ночью Липецкую область накроет непогода
Общество
Установлены личности погибших на Данковской трассе
Происшествия
Под Тербунами нашли останки двух красноармейцев
Общество
Новым главным федеральным инспектором по Липецкой области назначена бывшая орловская чиновница
Политика
Читать все
Происшествия
297
сегодня, 14:04
4

Юная ельчанка попалась на участии в мошенничестве

Девушка согласилась работать курьером и забрала у обманутой старушки 100 тысяч рублей.

Полицейские по подозрению в мошенничестве задержали несовершеннолетнюю жительницу Ельца. 17 июня девушка забрала у 73-летней пенсионерки 100 тысяч рублей.

Пожилую женщину обманули 17 июня по схеме «Ваш родственник попал в беду». По телефону пенсионерке сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП и ей грозит уголовное дело. Избежать этого можно за 800 000 рублей. Но таких денег у женщины не было, и мошенники согласились на 100 тысяч. За деньгами к пенсионерке в одно из сел Становлянского района на такси приехала  девушка. 

После задержания девушка-курьер рассказала, из полученных 100 тысяч себе она оставила пять тысяч рублей, две тысяч потратила на такси, 11 тысяч по указанию «кураторов» на новый телефон. Остальные деньги она отправила  на указанные «кураторами» счета.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

мошенничество
0
2
2
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мама
2 минуты назад
А когда будут привлекать к ответственности пенсионерок и непенсионерок, которые пытаются дать взятку за освобождение от уголовной ответственности? Может тогда все изменится?
Ответить
zzloyzz
44 минуты назад
Владельцы мошеннических счетов как всегда неизвестны, искать их никто не будет.
Ответить
zzloyzz
52 минуты назад
Владельцы мошеннических счетов как всегда неизвестны, искать их никто не будет.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 14:14
Клюют на лёгкие деньги, а получают реальный срок, самое главное за копейки, а главный преступник в сторонке.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru