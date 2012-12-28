Юная ельчанка попалась на участии в мошенничестве

Девушка согласилась работать курьером и забрала у обманутой старушки 100 тысяч рублей.



Полицейские по подозрению в мошенничестве задержали несовершеннолетнюю жительницу Ельца. 17 июня девушка забрала у 73-летней пенсионерки 100 тысяч рублей.Пожилую женщину обманули 17 июня по схеме «Ваш родственник попал в беду». По телефону пенсионерке сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП и ей грозит уголовное дело. Избежать этого можно за 800 000 рублей. Но таких денег у женщины не было, и мошенники согласились на 100 тысяч. За деньгами к пенсионерке в одно из сел Становлянского района на такси приехала девушка.После задержания девушка-курьер рассказала, из полученных 100 тысяч себе она оставила пять тысяч рублей, две тысяч потратила на такси, 11 тысяч по указанию «кураторов» на новый телефон. Остальные деньги она отправила на указанные «кураторами» счета.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.