Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Происшествия
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49 минут назад
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Женщина водитель получила травмы в аварии на окружной дороге
Ее автомобиль врезался в стоящую машину.
Вчера произошли две аварии с участием мотоциклистов.
В Задонском районе около половины десятого вечера на дороге Орел – Тамбов 41-летний мотоциклист врезался дорожное ограждение. С травмами его госпитализировали.
В селе Становое в половине седьмого вечера на перекрестке переулка Малого и улицы Новой мотоцикл под управлением 14-летнего подростка столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» 38-летней женщины. Подросток получил травмы.
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