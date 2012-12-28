Женщина водитель получила травмы в аварии на окружной дороге

Ее автомобиль врезался в стоящую машину.

19 июня в Липецке на дороге «Южный обход» автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 47-летнй женщины врезался в стоящий «Митсубиси». В аварии получила травмы женщина-водитель. После оказания помощи она была отпущена.Вчера произошли две аварии с участием мотоциклистов.В Задонском районе около половины десятого вечера на дороге Орел – Тамбов 41-летний мотоциклист врезался дорожное ограждение. С травмами его госпитализировали.В селе Становое в половине седьмого вечера на перекрестке переулка Малого и улицы Новой мотоцикл под управлением 14-летнего подростка столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» 38-летней женщины. Подросток получил травмы.