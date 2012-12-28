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116
40 минут назад
1

Пожароопасность лесов на западе области достигла максимального класса

Главное управление МЧС по региону предупреждает о чрезвычайной пожароопасности лесов на западе области. С 11 июня в лесах максимальный V класс горимости.

Напомним, что с 30 мая до 21 июня введено ограничение на въезд в леса. Кроме того с 1 июня по 31 августа на территории области действует особый противопожарный режим.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляют от 40 тысяч рублей.
пожар
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Что бы
14 минут назад
Не было пожаров,хватит пилить леса.А потом заметать следы.В СССР такого не было.
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