Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
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Ромащенко «переформатировал футбол в головах игроков», Перевертайло будет строить новую команду
Определен подрядчик на ремонт лоскутного одеяла из 59 небольших участков дорог по наказам избирателей
Общество
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40 минут назад
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Пожароопасность лесов на западе области достигла максимального класса
Напомним, что с 30 мая до 21 июня введено ограничение на въезд в леса. Кроме того с 1 июня по 31 августа на территории области действует особый противопожарный режим.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляют от 40 тысяч рублей.
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