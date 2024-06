Женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока стала росиянка

93-летний миллиардер из

женился на бывшей теще

— микробиологе

. Об их помолвке стало известно через полгода после того, как медиамагнат внезапно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Для 93-летнего Мердока этот брак уже пятый. И кто знает, последний ли.



Снимки со свадьбы Мердока и Жуковой опубликовал таблоид The Sun, принадлежащий его компании News Corp. В публикации всего три снимка Мердока с новой женой. На нем — классический темный костюм, белая рубашка и галстук в желтых тонах. На невесте — платье длины миди люксового бренда Emilia Wickstead с квадратным декольте. Ее образ дополнили туфли в тон и ювелирные изделия с бриллиантами, а в руках она держит букет ландышей. В СМИ просочилось очень мало информации о церемонии: кому, как не владельцу медиаимперии, понимать, как важна и ценна приватность. Но кое-что журналисты все же узнали. Свадьба прошла в калифорнийском особняке Мердока в Бель-Эйр. Невозможно сказать, какой размах был у церемонии и кто стал гостями молодоженов, однако Daily Mail выяснила, что там точно присутствовали владелец футбольной команды New England Patriots Роберт Крафт и исполнительный директор медиакомпании News Corp. Роберт Томсон. Их сопровождали супруги.

93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа АбрамовичаРуперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, куда входят сотни СМИ по всему миру. В частности, ему подконтрольны американские The Wall Street Journal и The New York Post, британские The Sun и The Times, а также телеканалы Fox News и Sky News Australia.

Будущий миллиардер появился на свет 11 марта 1931 года и впервые женился в 1956-м. Всего у него было четыре супруги, с последней из них, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

20 марта 2023 года стало известно, что Мердок сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит. «Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признавался магнат после объявления о будущей женитьбе.

Однако свадьба расстроилась уже через две недели после помолвки. О причинах произошедшего до сих пор неизвестно, но близкий круг Мердока считает, что дело в религиозных взглядах невесты.





Однако Мердок грустил недолго: очень скоро его заметили с новой женщиной. В августе 2023 года появились публикации о том, как он отдыхает с 66-летней Жуковой. Пара несколько недель провела вместе на роскошной яхте в Средиземном море. Уже в марте стало известно об их помолвке и скором бракосочетании.

После новостей о романе с Жуковой анонимный информатор сообщил изданию Drudge Report, что «у Мердока много энергии даже для людей вполовину младше его и он вполне мог снова влюбиться».

Информация о том, какое кольцо подарил Мердок Жуковой на помолвку, в СМИ не просочилась, как и сведения о гостях. Однако журналисты предполагали, что на церемонию пригласят дочь Жуковой, бывшую жену Романа Абрамовича Дарью, а также бывшую жену Мердока Венди Денг, познакомившую жениха и невесту.

Будущая избранница Мердока родилась в СССР. С 1979 года она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Будучи студенткой, Жукова встретила будущего мужа Александра Жукова. В 1981 году у них родилась дочь Дарья, а через три года они развелись.

В 1991 году Елена Жукова с дочерью переехала в США и устроилась научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора как молекулярный биолог. Позже она работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США Жукова вышла замуж во второй раз, ее мужем стал Георгий Гаусс. В браке родились близнецы Катя и Юрий. Однако и этот брак закончился разводом. А в 2019 году Гаусса не стало.