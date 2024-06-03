Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личность погибшего на площади Победы мужчины
Происшествия
Единственный известный кандидат на пост мэра Липецка сдал документы в конкурсную комиссию
Общество
В Липецке разрушается самый известный подземный переход
Общество
В Липецкой области уже 17 стобалльников ЕГЭ
Общество
Липецкая вечЁрка: упавший из окна, проблемы подземного перехода и первые 100-бальники
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Во дворе на Свиридова ливневка оказалась выше уровня асфальта
Общество
Пьяный водитель «Форда» сбил пешехода и скрылся с места аварии
Происшествия
На 40-летнюю липчанку оформили кредит под предлогом трудоустройства
Происшествия
В магазине незаконно торговали водкой: на точку пожаловались липчане
Общество
Читать все
Дерево упало на четыре автомобиля на парковке возле дома
Происшествия
«Будем учить своих врачей»
Общество
Липчане пренебрегают запретом на передвижение на катерах, моторных лодках и гидроциклах
Общество
Ремонт дорог в Липецке не убирает с них «вечные лужи»
Общество
«Зимой мы замерзнем»: липчане заметили странные ремонты от «Квадры»
Общество
Депутаты назначили выборы губернатора Липецкой области
Политика
25-летняя женщина обвиняется в мошенничестве на 8 миллионов рублей
Происшествия
Зарабатывавшие по 250 рублей за закладку 25-летние липчане отправились в колонию на 9 и 11 лет
Происшествия
В Становлянском районе на трассе «Дон» сгорела фура
Происшествия
Вор пробрался в гараж, разобрав кирпичную стену
Происшествия
Читать все
В России
41
41 минуту назад

Женой 93-летнего миллиардера Руперта Мердока стала росиянка

93-летний медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа Абрамовича

 93-летний миллиардер из Австралии Руперт Мердок женился на бывшей теще Романа Абрамовича — микробиологе Елене Жуковой. Об их помолвке стало известно через полгода после того, как медиамагнат внезапно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Для 93-летнего Мердока этот брак уже пятый. И кто знает, последний ли.

Снимки со свадьбы Мердока и Жуковой опубликовал таблоид The Sun, принадлежащий его компании News Corp. В публикации всего три снимка Мердока с новой женой. На нем — классический темный костюм, белая рубашка и галстук в желтых тонах. На невесте — платье длины миди люксового бренда Emilia Wickstead с квадратным декольте. Ее образ дополнили туфли в тон и ювелирные изделия с бриллиантами, а в руках она держит букет ландышей.

В СМИ просочилось очень мало информации о церемонии: кому, как не владельцу медиаимперии, понимать, как важна и ценна приватность. Но кое-что журналисты все же узнали. Свадьба прошла в калифорнийском особняке Мердока в Бель-Эйр. Невозможно сказать, какой размах был у церемонии и кто стал гостями молодоженов, однако Daily Mail выяснила, что там точно присутствовали владелец футбольной команды New England Patriots Роберт Крафт и исполнительный директор медиакомпании News Corp. Роберт Томсон. Их сопровождали супруги.


Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, куда входят сотни СМИ по всему миру. В частности, ему подконтрольны американские The Wall Street Journal и The New York Post, британские The Sun и The Times, а также телеканалы Fox News и Sky News Australia.

Будущий миллиардер появился на свет 11 марта 1931 года и впервые женился в 1956-м. Всего у него было четыре супруги, с последней из них, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

20 марта 2023 года стало известно, что Мердок сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит. «Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признавался магнат после объявления о будущей женитьбе.

Однако свадьба расстроилась уже через две недели после помолвки. О причинах произошедшего до сих пор неизвестно, но близкий круг Мердока считает, что дело в религиозных взглядах невесты.


Однако Мердок грустил недолго: очень скоро его заметили с новой женщиной. В августе 2023 года появились публикации о том, как он отдыхает с 66-летней Жуковой. Пара несколько недель провела вместе на роскошной яхте в Средиземном море. Уже в марте стало известно об их помолвке и скором бракосочетании.

После новостей о романе с Жуковой анонимный информатор сообщил изданию Drudge Report, что «у Мердока много энергии даже для людей вполовину младше его и он вполне мог снова влюбиться».

Информация о том, какое кольцо подарил Мердок Жуковой на помолвку, в СМИ не просочилась, как и сведения о гостях. Однако журналисты предполагали, что на церемонию пригласят дочь Жуковой, бывшую жену Романа Абрамовича Дарью, а также бывшую жену Мердока Венди Денг, познакомившую жениха и невесту.

Будущая избранница Мердока родилась в СССР. С 1979 года она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Будучи студенткой, Жукова встретила будущего мужа Александра Жукова. В 1981 году у них родилась дочь Дарья, а через три года они развелись.

В 1991 году Елена Жукова с дочерью переехала в США и устроилась научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора как молекулярный биолог. Позже она работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США Жукова вышла замуж во второй раз, ее мужем стал Георгий Гаусс. В браке родились близнецы Катя и Юрий. Однако и этот брак закончился разводом. А в 2019 году Гаусса не стало.

Источник

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru