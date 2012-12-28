Ельчанка отметила 101-летие

Долгожительницу поздравили с размахом.

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4 июня 101 год исполнился ельчанке Елене Гурьевой. Долгожительницу поздравили с размахом: выпустили стенгазету, накрыли стол во дворе и устроили для неё небольшой концерт.«Поздравить именинницу пришли заместитель главы администрации Ельца Майя Селянина, заместитель председателя Совета депутатов Ельца Елена Пономарева, заведующая отделением по работе с пожилыми людьми и инвалидами филиала №19 Центра социальной защиты населения Липецкой области Елизавета Сорокина, а также вся семья именинницы. Также Елену Александровну поздравили сотрудники управления культуры администрации городского округа город Елец, которые подарили ей незабываемые эмоции и настроение всем гостям праздника», — сообщает администрация Ельца.