Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Цыганские бароны дежурят у сокольской больницы
Происшествия
На площади Победы разбился мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: прощание Уваркиной, в ожидании непогоды и состояние сбитых матери и сына
Общество
У стрелявшего на улице Астраханской изъяли два пистолета и 23 патрона
Происшествия
Вдова погибшего под «КамАЗом» сварщика получила полмиллиона рублей
Происшествия
250 водителей оштрафовали за нарушения правил парковки в центре Липецка
Общество
Молодой водитель на «Дэу Нексии» догнал автобус на Петровском мосту
Происшествия
«Экотехнопарк» позволит принимать более 200 тысяч тонн отходов ежегодно
Общество
В Липецкой области уже 17 стобалльников ЕГЭ
Общество
Житель Липецка разбил «Фольксваген» лопатой
Происшествия
Читать все
Во дворе на Свиридова ливневка оказалась выше уровня асфальта
Общество
Больше 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области за 5 лет
Общество
В Липецкой области уже 17 стобалльников ЕГЭ
Общество
Заливщик полов украл у продавщицы телефон, но не смог его включить и выбросил
Происшествия
На 40-летнюю липчанку оформили кредит под предлогом трудоустройства
Происшествия
Кикбоксер забил собутыльника из-за 5000 рублей
Происшествия
Ельчанка отметила 101-летие
Общество
На НЛМК выбрали наставников года
НЛМК Live
Липчанин украл с «КамАЗа» запчасти на 318,5 тысячи рублей
Происшествия
Фонд «Милосердие» передал липецкой клинике востребованные средства лечения
Общество
Читать все
Общество
135
20 минут назад
1

Ельчанка отметила 101-летие

Долгожительницу поздравили с размахом.

4 июня 101 год исполнился ельчанке Елене Гурьевой. Долгожительницу поздравили с размахом: выпустили стенгазету, накрыли стол во дворе и устроили для неё небольшой концерт.

«Поздравить именинницу пришли заместитель главы администрации Ельца Майя Селянина, заместитель председателя Совета депутатов Ельца Елена Пономарева, заведующая отделением по работе с пожилыми людьми и инвалидами филиала №19 Центра социальной защиты населения Липецкой области Елизавета Сорокина, а также вся семья именинницы. Также Елену Александровну поздравили сотрудники управления культуры администрации городского округа город Елец, которые подарили ей незабываемые эмоции и настроение всем гостям праздника», — сообщает администрация Ельца.

Фото, видео – t.me/elets_adm
долгожители
0
0
0
5
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пердимонокль
8 минут назад
Хотелось бы узнать из статьи, собственно, о самой именинницы. Ан нет, узнал исключительно о тех кто к ней пришло.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru