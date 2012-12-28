Ельчанин получил два года лишения свободы за кражи шампуней и дезодорантов

Всего было совершено четыре преступления.

Елецкий городской суд приговорил к двум годам лишения свободы мужчину за многократные мелкие хищения из магазинов. С 15 ноября по 9 декабря прошлого года ельчанин, имевший неснятые и непогашенные судимости, совершил четыре мелких хищения из «Пятерочек».Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мужчина выносил из магазинов бытовую химию — дезодоранты, шампуни и бальзамы. Сумма ущерба в каждом случае колебалась от 900 до 1200 рублей.Помимо двух лет лишения свободы, мужчине также присоединено дополнительное наказание по предыдущему приговору — лишение водительских прав на 1 год 11 месяцев 11 дней.