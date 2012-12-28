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Общество
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50 минут назад
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Ельчанин получил два года лишения свободы за кражи шампуней и дезодорантов
Всего было совершено четыре преступления.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мужчина выносил из магазинов бытовую химию — дезодоранты, шампуни и бальзамы. Сумма ущерба в каждом случае колебалась от 900 до 1200 рублей.
Помимо двух лет лишения свободы, мужчине также присоединено дополнительное наказание по предыдущему приговору — лишение водительских прав на 1 год 11 месяцев 11 дней.
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