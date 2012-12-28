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50 минут назад
4

Ельчанин получил два года лишения свободы за кражи шампуней и дезодорантов

Всего было совершено четыре преступления.

Елецкий городской суд приговорил к двум годам лишения свободы мужчину за многократные мелкие хищения из магазинов. С 15 ноября по 9 декабря прошлого года ельчанин, имевший неснятые и непогашенные судимости, совершил четыре мелких хищения из «Пятерочек».

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, мужчина выносил из магазинов бытовую химию — дезодоранты, шампуни и бальзамы. Сумма ущерба в каждом случае колебалась от 900 до 1200 рублей.

Помимо двух лет лишения свободы, мужчине также присоединено дополнительное наказание по предыдущему приговору — лишение водительских прав на 1 год 11 месяцев 11 дней.
мелкое хищение
кража
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Комментарии (4)

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Сначала новые
ВОНА КАК !
12 минут назад
Любитель помыться угадил на нары
Ответить
Гека
27 минут назад
Как эти воры не могут понять, что они воруют не у богачей, они воруют у персонала -- а он весьма свиреп, ибо на него вешают убытки ?!
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Ереван
27 минут назад
Теперь не сможет по тюрьме на машине ездить
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Жорж Милославский
32 минуты назад
Приличный человек, амнистируйте и освободите.
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