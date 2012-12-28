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сегодня, 16:56
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У любителя пьяной езды конфисковали «Митсубиси Лансер»
Водителя также лишили прав на два года и назначили 240 часов обязательных работ.
Но в феврале этого года мужчина снова сель за руль пьяным и его остановил сотрудник ДПС. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения ельчанин снова отказался.
В Елецком городском суде мужчина согласился с предъявленным обвинением, и это дело рассматривали в особом порядке. В результате водителю было назначено 240 часов обязательных работ. Его также лишили водительских прав на два года, а автомобиль «Митсубиси Лансер» конфисковали в пользу государства.
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