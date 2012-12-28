У любителя пьяной езды конфисковали «Митсубиси Лансер»

Водителя также лишили прав на два года и назначили 240 часов обязательных работ.

Ельчанин выслушал приговор за повторный случай пьяной езды. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году водитель уже был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП РФ: тогда за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.Но в феврале этого года мужчина снова сель за руль пьяным и его остановил сотрудник ДПС. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения ельчанин снова отказался.В Елецком городском суде мужчина согласился с предъявленным обвинением, и это дело рассматривали в особом порядке. В результате водителю было назначено 240 часов обязательных работ. Его также лишили водительских прав на два года, а автомобиль «Митсубиси Лансер» конфисковали в пользу государства.