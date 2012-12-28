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Общество
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13 минут назад
В Липецкой области более пяти тысяч должников по алиментам
27 мая началась акция «Судебные приставы – детям».
В преддверии Международного дня защиты детей — с 27 мая по 1 июня в УФССП России по Липецкой области проходит ежегодная информационная акция «Судебные приставы – детям», направленная на повышение эффективности взыскания алиментов и привлечение внимания к защите прав детей. В рамках этой акции судебные приставы проводят комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних.
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