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В России
19
32 минуты назад

В Подмосковье при пожаре в двухэтажном доме погибли 8 человек

Число жертв пожара в СНТ в Подмосковье выросло до восьми человек.

Количество человек, которые погибли в результате возгорания в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Истринском районе Подмосковья, выросло до восьми человек, - сообщает МЧС России в официальном Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в Московской области погибли шесть человек. Трагедия произошла в садовом товариществе в городе Истре. Огонь охватил жилой дом на 80 квадратных метрах.

Огнеборцы МЧС России уже ликвидировали открытое горение.

Пострадавшая женщина была госпитализирована. В 05:18 мск возгорание было локализовано, а в 06:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была доставлена в Красногорскую районную больницу.

"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего", - позже сообщили в ведомстве.

"Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", - добавили в пресс-службе МЧС спустя пару часов.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что здание сдавали в аренду, его незаконно использовали в качестве хостела, - передает Первый канал.

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