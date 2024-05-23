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В России
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32 минуты назад
В Подмосковье при пожаре в двухэтажном доме погибли 8 человек
Число жертв пожара в СНТ в Подмосковье выросло до восьми человек.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания в Московской области погибли шесть человек. Трагедия произошла в садовом товариществе в городе Истре. Огонь охватил жилой дом на 80 квадратных метрах.
Огнеборцы МЧС России уже ликвидировали открытое горение.
Пострадавшая женщина была госпитализирована. В 05:18 мск возгорание было локализовано, а в 06:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была доставлена в Красногорскую районную больницу.
"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего", - позже сообщили в ведомстве.
"Еще один погибший обнаружен на пожаре в Подмосковье", - добавили в пресс-службе МЧС спустя пару часов.
Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что здание сдавали в аренду, его незаконно использовали в качестве хостела, - передает Первый канал.
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