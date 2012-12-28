Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»

Движение было перекрыто с 10:30 до 11:50.

В Хлевенском районе на 454-м километре альтернативного участка трассы «Дон» сегодня столкнулись грузовик и трактор. После столкновения трактор смял металлическое ограждение дороги.— По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика не учёл безопасную дистанцию и догнал двигавшийся в попутном направлении трактор под управлением 57-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Авария обошлась без пострадавших. Но движение на дороге было полностью заблокировано с 10:30 до 11:50. Сейчас движение восстановлено, на месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции.