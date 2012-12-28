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37 минут назад
1

Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»

Движение было перекрыто с 10:30 до 11:50. 

В Хлевенском районе на 454-м километре альтернативного участка трассы «Дон» сегодня столкнулись грузовик и трактор. После столкновения трактор смял металлическое ограждение дороги. 

— По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика не учёл безопасную дистанцию и догнал двигавшийся в попутном направлении трактор под управлением 57-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Авария обошлась без пострадавших.  Но движение на дороге было полностью заблокировано с 10:30 до 11:50. Сейчас движение восстановлено, на месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Фото:  vk.com/hello_hlevnoe
авария
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Как так то?
3 минуты назад
Поменьше в рации болтать нужно и за дорогой следить, каждый день вижу этих наглых фуровозов которые думают что размер авто имеет значение...
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