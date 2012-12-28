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Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной трассе М-4 «Дон»
Происшествия
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37 минут назад
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Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
Движение было перекрыто с 10:30 до 11:50.
— По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика не учёл безопасную дистанцию и догнал двигавшийся в попутном направлении трактор под управлением 57-летнего водителя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Авария обошлась без пострадавших. Но движение на дороге было полностью заблокировано с 10:30 до 11:50. Сейчас движение восстановлено, на месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: vk.com/hello_hlevnoe
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