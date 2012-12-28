55-летний мужчина сходил в гости и лишился 85 000 рублей

В краже денег с его банковского счета подозревают 35-летнюю женщину, которой мужчина сам продиктовал пароль.

13 мая в полицию обратился 55-летний житель Липецкого района, который побывав в гостях у знакомого лишился 85 000 рублей.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают гостеприимную 35-летнюю хозяйку. После очередного похода её мужа в магазин за спиртным, тот предложил гостю заплатить за часть алкоголя, переведя деньги на его карту. Потерпевший согласился, но не умел пользоваться онлайн-приложением банка. Он продиктовал женщине пароль, она зашла в приложение и, увидев крупную сумму на счету, перевела 45 000 рублей мужу, ещё 40 000 — на свой счет.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.