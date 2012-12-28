Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе

Представляем вам культурную программу субботы и воскресенья.

В Липецке вновь не жарко: сегодня - 12-14 градусов, завтра – 8-10 градусов. В субботу возможны кратковременные дожди, в воскресенье – сухо. А по ночам опять заморозки.









11 мая с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10, 10б; Папина, 1, 6, 8, 9, 17, 17б; Циолковского, 22; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.















11 мая с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта ожидается отключение электричества на срок до 3-х часов на улицах Артёма, Добровской, Дорожной, Железногорской, Зареченской, Земной, И.С. Бурлакова, Инженерной, Кленовой, М. Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, Ярославской, на проспекте Мира.











12 мая плановых отключений света не предвидится.



Липецкая государственная филармония продолжает заниматься благородным делом – учит прекрасному малышей.





В субботу в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится очередное занятие из цикла «Музыка развивает». Оно будет называться «Жуки и бабочки» и поможет юным слушателям чувствовать и различать контрастные образы в музыке.













Урок повторят дважды – в 11:00 и в 12:30.







А в воскресенье, 12 мая, в «Унионе» пройдёт занятие из цикла «Скрипка, бубен и фагот», на этот раз речь на нём пойдёт об ударных инструментах.















Для взрослых филармония подготовила концерт классической музыки в «Унионе» в субботу в 17:00.









Татьяна Левитина



Борис Медведев (Бужор) известен тем, что написал пьесу «Мужской стриптиз», которая успешно идёт на липецкой сцене. Кстати, сегодня этот спектакль тоже покажут.











Спектакль про сталеваров-стриптизёров



Вход на встречу свободный.





Театр



В Липецком драматическом театре (пл. Конснантиновой, 3) сегодня в 18:00 как раз и покажут комедию «Мужской стриптиз» (18+)













А уже завтра сцену театра на Соколе займут гости из Мичуринска Тамбовской области. В рамках своих гастролей 12 мая они покажут комедийный спектакль «Дуры мы, дуры» (16+).



















Три спектакля за день и премьера





Липецкий государственный академический театр драмы (пл. Театральная, 2) 11 мая разразится аж тремя спектаклями.В 11:00 юных зрителей порадуют постановкой про пиратский остров «Сокровища капитана Флинта» (6+). В 18:00 – «Пришёл! Увидел! Полюбил!» (12+Х по пьесам Чехова).















А в 15:00 состоится премьера спектакля «Лысая певица» по одноимённой пьесе французского драматурга Эжена Ионеско (16+).

Из абсурдных сцен и диалогов, ни к чему не ведущих фраз рождается история. История о человеческих отношениях, одиночестве и сопричастности. История жизни неких людей и история наших жизней.





Буратино и таксист





Воскресный репертуар ЛГАДТ на 12 мая: в 11:00 – «Приключения Буратино» (6+), в 18:00 – «Слишком женатый таксист» (18+). История про водителя-многоженца по пьесе Р. Куни. Славный таксист Джон Смит удобно устроился с двумя жёнами, которых он навещает по графику. Но случайная авария сбивает распорядок и запускает цепочку нелепых событий.















«Игровая суббота» (12+)





Любителей настольных игр ждут 11 мая в 12:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Под руководством опытных наставников можно освоить новые или скоротать время за уже полюбившимися настольными играми.







Кино





А ещё в ОЦКНТ 11 мая можно будет посмотреть фильм «Сокровища партизанского леса». Россия, 2022. Военный, приключения. Режиссёр Юрий Ильин (12+).





В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.





В ролях: Василиса Немцова, Елена Захарова, Пётр Нечипоренко.









Под открытым небом

В 19:30 начнётся «Дискотека для всех» (12+).











Липецкий «Металлург» сегодня принимает волгоградский «Ротор». Тот самый – знаменитый, который в своё время выбивал из еврокубков английский «Манчестер Юнайтед».















А первых, пришедших на футбол бесплатно угостят пиццей. Для этого клуб заказал самую большую пиццу в городе – размером 3 на 3 метра и выдаст по кусочку тех, кто придёт на игре.





(6+)Об истории этих инструментов, о приемах игры на них и многом другом на очередной встрече абонемента расскажут музыковед Анна Аникеева и солисты Симфонического оркестра Липецкой филармонии Михаил Марвиц и Сергей Жидков. Они покажут, как звучат вибрафон, маримба и барабанная установка, а особо желающим дадут возможность немножко поиграть на них.Занятия тоже состоится дважды – в 11:00 и в 12:00.Выступление «Камерная музыка Михаила Глинки» приурочено к 220-летию великого композитора. Своим мастерством блеснут ансамбль «L’s-trio» в составе: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано) и солисты Липецкой филармонии Ариана Мохаммад (флейта), Алексей Петрушкин (виолончель) и Михаил Вербицкий (тенор).В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 11 мая в 17:00 состоится окололитературная встречи с липецким писателем Борисом Бужором.История о том, как пятеро сталеваров остались без работы, и и голову им пришла идея, казавшаяся перспективной – открыть собственное стрип-шоу.По сюжету пьесы Дамира Салимзянова Таня, Лариса и Наиля - давние закадычные подруги, готовые прийти друг другу на помощь в любой момент. Три простые женщины, у каждой из которых есть вторая половинка, но даже рядом со своими мужчинами их не покидает чувство одиночества. Одна новогодняя ночь должна принести надежду на счастливое будущее.Лариса и Наиля случайно оказываются без своих супругов и решают встретить праздник у Татьяны, которая всё еще не может определиться со своей второй половинкой. Устроить жизнь подруги - стратегическая задача на вечер.Сеансы в 12:00 и в 15:00.Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в ОЦКНТ 11 мая в 17:00 на сеанс, посвященный 80-летию выдающегося австрийского актёра Хельмута Бергера (1944 – 2023). Покажут фильм «Гибель Богов». Италия, Германия, 1969. Режиссёр Лукино Висконти (16+).Народные гулянья пройдут 11 мая в парке Победы. В 17:00 стартует музыкальный проект (Играй, гармонь!» (0+); в 18:00 концертная программа «Мелодии весны, мелодии Победы» (0+).Накануне липецкий клуб отпраздновал свой 67-й день рождения и по этому поводу подготовил подарки болельщикам. По этому случаю в перерыве матча среди болельщиков разыграют дорогую кофемашину.Начало матча в 15:00, угощение – за полчаса до игры.