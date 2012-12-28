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Общество
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сегодня, 10:00
5

Выходные в Липецке: премьера спектакля, гастролёры из Мичуринска и 9-метровая пицца на футболе

Представляем вам культурную программу субботы и воскресенья.

Прохладно

В Липецке вновь не жарко: сегодня - 12-14 градусов, завтра – 8-10 градусов. В субботу возможны кратковременные дожди, в воскресенье – сухо. А по ночам опять заморозки.

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Отключение воды

11 мая с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10, 10б; Папина, 1, 6, 8, 9, 17, 17б; Циолковского, 22; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.

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Отключение света

11 мая с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта ожидается отключение электричества на срок до 3-х часов на улицах Артёма, Добровской, Дорожной, Железногорской, Зареченской, Земной, И.С. Бурлакова, Инженерной, Кленовой, М. Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, Ярославской, на проспекте Мира.

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12 мая плановых отключений света не предвидится.

«Музыка развивает» (6+)

Липецкая государственная филармония продолжает заниматься благородным делом – учит прекрасному малышей.

В субботу в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится очередное занятие из цикла «Музыка развивает». Оно будет называться «Жуки и бабочки» и поможет юным слушателям чувствовать и различать контрастные образы в музыке. 

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Урок повторят дважды – в 11:00 и в 12:30.

«Скрипка, бубен и фагот» (6+)

А в воскресенье, 12 мая, в «Унионе» пройдёт занятие из цикла «Скрипка, бубен и фагот», на этот раз речь на нём пойдёт об ударных инструментах.

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Об истории этих инструментов, о приемах игры на них и многом другом на очередной встрече абонемента расскажут музыковед Анна Аникеева и солисты Симфонического оркестра Липецкой филармонии Михаил Марвиц и Сергей Жидков. Они покажут, как звучат вибрафон, маримба и барабанная установка, а особо желающим дадут возможность немножко поиграть на них.
Занятия тоже состоится дважды – в 11:00 и в 12:00.

Музыка М. Глинки (12+)

Для взрослых филармония подготовила концерт классической музыки в «Унионе» в субботу в 17:00.

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Татьяна Левитина

Выступление «Камерная музыка Михаила Глинки» приурочено к 220-летию великого композитора. Своим мастерством блеснут ансамбль «L’s-trio» в составе: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано) и солисты Липецкой филармонии Ариана Мохаммад (флейта), Алексей Петрушкин (виолончель) и Михаил Вербицкий (тенор).

Встреча с драматургом (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 11 мая в 17:00 состоится окололитературная встречи с липецким писателем Борисом Бужором.

Борис Медведев (Бужор) известен тем, что написал пьесу «Мужской стриптиз», которая успешно идёт на липецкой сцене. Кстати, сегодня этот спектакль тоже покажут.

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Спектакль про сталеваров-стриптизёров

Вход на встречу свободный.

Театр

В Липецком драматическом театре (пл. Конснантиновой, 3) сегодня в 18:00 как раз и покажут комедию «Мужской стриптиз» (18+)

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История о том, как пятеро сталеваров остались без работы, и и голову им пришла идея, казавшаяся перспективной – открыть собственное стрип-шоу.

Гастроли Мичуринского театра

А уже завтра сцену театра на Соколе займут гости из Мичуринска Тамбовской области. В рамках своих гастролей 12 мая они покажут комедийный спектакль «Дуры мы, дуры» (16+).

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По сюжету пьесы Дамира Салимзянова Таня, Лариса и Наиля - давние закадычные подруги, готовые прийти друг другу на помощь в любой момент. Три простые женщины, у каждой из которых есть вторая половинка, но даже рядом со своими мужчинами их не покидает чувство одиночества. Одна новогодняя ночь должна принести надежду на счастливое будущее.Лариса и Наиля случайно оказываются без своих супругов и решают встретить праздник у Татьяны, которая всё еще не может определиться со своей второй половинкой. Устроить жизнь подруги - стратегическая задача на вечер.

Три спектакля за день и премьера

Липецкий государственный академический театр драмы (пл. Театральная, 2) 11 мая разразится аж тремя спектаклями.В 11:00 юных зрителей порадуют постановкой про пиратский остров «Сокровища капитана Флинта» (6+). В 18:00 – «Пришёл! Увидел! Полюбил!» (12+Х по пьесам Чехова).

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А в 15:00 состоится премьера спектакля «Лысая певица» по одноимённой пьесе французского драматурга Эжена Ионеско (16+).
Из абсурдных сцен и диалогов, ни к чему не ведущих фраз рождается история. История о человеческих отношениях, одиночестве и сопричастности. История жизни неких людей и история наших жизней.

Буратино и таксист

Воскресный репертуар ЛГАДТ на 12 мая: в 11:00 – «Приключения Буратино» (6+), в 18:00 – «Слишком женатый таксист» (18+). История про водителя-многоженца по пьесе Р. Куни. Славный таксист Джон Смит удобно устроился с двумя жёнами, которых он навещает по графику. Но случайная авария сбивает распорядок и запускает цепочку нелепых событий.

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«Игровая суббота» (12+)

Любителей настольных игр ждут 11 мая в 12:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Под руководством опытных наставников можно освоить новые или скоротать время за уже полюбившимися настольными играми.

Кино

А ещё в ОЦКНТ 11 мая можно будет посмотреть фильм «Сокровища партизанского леса». Россия, 2022. Военный, приключения. Режиссёр Юрий Ильин (12+).

В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.

В ролях: Василиса Немцова, Елена Захарова, Пётр Нечипоренко.


Сеансы в 12:00 и в 15:00.

Клуб «Ностальгия»

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в ОЦКНТ 11 мая в 17:00 на сеанс, посвященный 80-летию выдающегося австрийского актёра Хельмута Бергера (1944 – 2023). Покажут фильм «Гибель Богов». Италия, Германия, 1969. Режиссёр Лукино Висконти (16+).

 Под открытым небом

Народные гулянья пройдут 11 мая в парке Победы. В 17:00 стартует музыкальный проект (Играй, гармонь!» (0+); в 18:00 концертная программа «Мелодии весны, мелодии Победы» (0+).
В 19:30 начнётся «Дискотека для всех» (12+).

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9 метровая пицца на футболе

Липецкий «Металлург» сегодня принимает волгоградский «Ротор». Тот самый – знаменитый, который в своё время выбивал из еврокубков английский «Манчестер Юнайтед».

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Накануне липецкий клуб отпраздновал свой 67-й день рождения и по этому поводу подготовил подарки болельщикам. По этому случаю в перерыве матча среди болельщиков разыграют дорогую кофемашину.
А первых, пришедших на футбол бесплатно угостят пиццей. Для этого клуб заказал самую большую пиццу в городе – размером 3 на 3 метра и выдаст по кусочку тех, кто придёт на игре.

Начало матча в 15:00, угощение – за полчаса до игры.

Дорогие липчане! Выходные продолжаются и будут насыщенными. Каждый сможет найти себе развлечение по душе, но при этом не забывайте и о новостях. Снимать руку с пульса событий в наше время опасно, но и следить на информацией не сложно. Достаточно время от времени заходить на GOROD48 и быть в курсе всего.






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Комментарии (5)

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Бабушка
16 минут назад
"Мужской стриптиз" смотрела много лет назад. Хороший спектакль. А есть у них что-то новенькое? Дома холодно очень. Устроили бы где-нибудь танцы, дискотеку с стиле 80 х или 90 х, я бы сходила
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Фанат средних лет
43 минуты назад
Футбол красив голами, а не пирогами (тобишь пиццею)
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Старый фанат
53 минуты назад
Ротор пробил дно.
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это на случай
23 минуты назад
проигрыша "Металлурга"? Разумно и предусмотрительно.
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Культурно отдыхающий
55 минут назад
Вобщем, кроме "Играй, гармонь, " Ничего интересного...
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