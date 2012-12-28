Соседи обманутой женщины задержали курьера мошенников с полумиллионном рублей

Дело направлено в суд.

В Чаплыгинском районе передано в суд уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в трёх эпизодах мошенничества.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в марте прошлого года мужчина согласился на работу курьером мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник совершил ДТП» и требовавших с потерпевших деньги во избежание уголовной ответственности. Обвиняемый должен был забирать деньги у потерпевших, представляясь доверенным лицом сотрудников правоохранительных органов.Мужчине вменяют три преступления в райцентрах и поселках Липецкой области. При этом одной из потерпевших во время передачи денег пришли на помощь соседи — они задержали курьера, и 500 000 рублей не попали на счета мошенников.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Два преступления квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) и одно — по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.