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Происшествия
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58 минут назад
Соседи обманутой женщины задержали курьера мошенников с полумиллионном рублей
Дело направлено в суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в марте прошлого года мужчина согласился на работу курьером мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник совершил ДТП» и требовавших с потерпевших деньги во избежание уголовной ответственности. Обвиняемый должен был забирать деньги у потерпевших, представляясь доверенным лицом сотрудников правоохранительных органов.
Мужчине вменяют три преступления в райцентрах и поселках Липецкой области. При этом одной из потерпевших во время передачи денег пришли на помощь соседи — они задержали курьера, и 500 000 рублей не попали на счета мошенников.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Два преступления квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) и одно — по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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