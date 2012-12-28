Обвиняемый в порче забора мужчина не сдержал эмоции, и теперь его ждёт ещё один суд

Грязинцу грозит наказание за оскорбление участника судебного разбирательства.

В Грязях возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оскорбившего участника судебного разбирательства.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, двое грязинцев судились из-за повреждённого забора. Когда гражданский процесс рассматривали в суде, обвиняемый в порче забора в присутствии других участников процесса оскорбил представителя истца — он обложил его нецензурной бранью.В результате в отношении грязинца направлено в суд ещё одно обвинительное заключение — уже за оскорбление. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до 4 месяцев.