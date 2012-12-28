В Липецкой области сухо и до +23

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на восточной периферии антициклона, будет преимущественно без осадков, небольшие кратковременные дожди местами возможны только 1 мая днем.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днем – от +18 до +23 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +4 до +6, днем – от +19 до +21 градусов.День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.