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В Липецкой области погода сухая и ветреная, будет до +20
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
82
35 минут назад
2

В Липецкой области сухо и до +23

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на восточной периферии антициклона, будет преимущественно без осадков, небольшие кратковременные дожди местами возможны только 1 мая днем.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днем – от +18 до +23 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +4 до +6, днем – от +19 до +21 градусов.

День 30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Артем
15 минут назад
Ну вот опять, ледяные ночи вернулись((( Праздничные выходные и так холодно даже на лавке пивка попить с друзьями.
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идите
4 минуты назад
туда, где тепло и интересно девки пляшут...
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