Сотрудникам подведомственных учреждений мэрии Липецка с марта повысят зарплату

За это сегодня проголосовали на сессии горсовета.

Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета депутаты проголосовали за пакет поправок бюджета Липецка, увеличив городскую казну сразу на 772 млн рублей.Из вышестоящих бюджетов на реконструкцию внутриквартальных проездов вдоль улиц Минской, Белана, Механизаторов, Неделина, Скороходова городской бюджет получил 262 миллиона рублей. На строительство объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Взлетный» выделены еще 77,9 миллиона. На исполнение обязательств концедента по концессионному соглашению по электротранспорту Липецк получил из областного бюджета 354 миллиона рублей, на систему школьного образования — 52 миллиона. На окончание проектирования строительства новой ветки Октябрьского моста выделены 17,6 млн рублей. На строительство сетей наружного освещения и на отлов/содержание бездомных собак направлены еще по пять миллионов рублей.С учетом внесенных изменений параметры городской казны по доходам выросли до 23,1 миллиарда рублей, по расходам — до 23,7 миллиарда.Также депутаты проголосовали за увеличение с 1 марта окладов работников подведомственных городской администрации учреждений на 5%.