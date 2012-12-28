На Ангарской нашли незаконную скупку металла

Возбуждено дело об административном правонарушении.

На улице Ангарской в Липецке выявили незаконную скупку металлолома: как сообщает Telegram-канал управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, там осуществляется деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов при отсутствии лицензии и иных необходимых разрешительных документов.«На территории обнаружены обрезки металлических труб, швеллеров, куски рубленного металла, что прямо указывает на оборот лома черного и цветного металла. Лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов по указанному адресу нет. В отношении лица, осуществляющего оборот металлолома, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)», — отмечают в управлении потребрынка.