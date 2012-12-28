В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
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Происшествия
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сегодня, 10:42
В Большом Самовце горел дом на двух хозяев
А в Липецке — интернет-кабель на чердаке десятиэтажки.
В результате пожара уничтожена внутренняя отделка с вещами на 15 квадратных метрах, и на такой же площади зафиксированы повреждения.
В результате возгорания вечером 20 марта на чердаке десятиэтажки по улице Доватора в Липецке уничтожены два погонных метра интернет-кабеля.
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