Полицейские начали проверку по актам вандализма в Ельце: разбит интерактивный стенд за 600 000 рублей

Кроме того, повреждены туалет в сквере Пушкина и рекламная тумба.

Глава Ельца Евгений Боровских сообщил о серии случаев вандализма: повреждены интерактивный навигационный стенд для информирования туристов, туалет в сквере Пушкина и рекламная тумба.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, интерактивный стенд обошёлся бюджету в 600 000 рублей, но простоял всего несколько месяцев — теперь требуется замена стекла.Ущерб от порчи общественного туалета оценен в 15 000 рублей. Туалет обслуживает индивидуальный предприниматель, работающий в блинной по соседству: он пока не обращался в полицию.«В конце года в рамках программы по созданию туристического кода установили интерактивный навигационный стенд для информирования туристов. Как вы можете видеть, прослужила эта установка недолго. Просили открыть туалет в сквере Пушкина. Открыли. Но и там вандалы не прошли мимо(...) И хочется порекомендовать молодому человеку, который оставил «наскальную живопись» на информационном стенде: распечатайте листовки с QR-кодом и приклейте их на стенд. Так ваша реклама будет эффективнее и поступок не будет расценен как вандальный», — написал в соцсетях Евгений Боровских.Мэр Ельца добавил, что администрация города намерена искать виновных и обратиться полицию: такие действия не останутся безнаказанными.— Сотрудники полиции уже проводят проверку по факту повреждения имущества, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.