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сегодня, 10:42
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Полицейские начали проверку по актам вандализма в Ельце: разбит интерактивный стенд за 600 000 рублей

Кроме того, повреждены туалет в сквере Пушкина и рекламная тумба.

Глава Ельца Евгений Боровских сообщил о серии случаев вандализма: повреждены интерактивный навигационный стенд для информирования туристов, туалет в сквере Пушкина и рекламная тумба.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, интерактивный стенд обошёлся бюджету в 600 000 рублей, но простоял всего несколько месяцев — теперь требуется замена стекла.

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Ущерб от порчи общественного туалета оценен в 15 000 рублей. Туалет обслуживает индивидуальный предприниматель, работающий в блинной по соседству: он пока не обращался в полицию.

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«В конце года в рамках программы по созданию туристического кода установили интерактивный навигационный стенд для информирования туристов. Как вы можете видеть, прослужила эта установка недолго. Просили открыть туалет в сквере Пушкина. Открыли. Но и там вандалы не прошли мимо(...) И хочется порекомендовать молодому человеку, который оставил «наскальную живопись» на информационном стенде: распечатайте листовки с QR-кодом и приклейте их на стенд. Так ваша реклама будет эффективнее и поступок не будет расценен как вандальный», — написал в соцсетях Евгений Боровских.

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Мэр Ельца добавил, что администрация города намерена искать виновных и обратиться полицию: такие действия не останутся безнаказанными.

— Сотрудники полиции уже проводят проверку по факту повреждения имущества, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото - vk.com/e.borovskih
хулиганство
вандализм
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Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
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Сначала новые
zzloyzz
сегодня, 14:40
600 миллионов рублей??? Вот это ценник для бюджета. Что там столько может стоить?
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?
сегодня, 14:32
Давно пора привлекать полицию.
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Партработник
сегодня, 14:16
Теперь туристы заблудятся в исторических достопримечательностях Ельца.
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Неравнодушный горожанин
сегодня, 13:00
И блины пеку, и туалеты чищу. Вот это Цезарь!
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Строитель
сегодня, 12:54
Кто-то хорошо наваривается. Сенсорная панель выполняется ввиде закаленного стекла с фотоэлементами по периметру. Этого достаточно для считывания прикосновенией. Туалет явно не антивандальный - рекомендую сходить в Москве и посмотреть на антивандальные. Лучше один раз купить из нержавейки, чем постоянно покупать из керамики (если правда не сидишь на откатах при закупках)
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гостья
сегодня, 12:10
хотелось бы спросить у тех, кто это сделал: ЗАЧЕМ???
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Патриот
сегодня, 12:05
Да, вам тут не в Европах.
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Перри Мейсон
сегодня, 12:05
Как в СССР.
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ахаха
сегодня, 11:59
Телевизор за 600 тыщ?
Ответить
да-уж
сегодня, 11:06
Нам внешние разрушители не нужны-своих хватает
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