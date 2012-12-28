Завтра в Липецкой области туман и до +7

Климатическая весна уже на пороге.

17 и 18 марта Липецкая область останется в поле повышенного атмосферного давления – сохранится погода без осадков, ночью и утром – туман. 19 марта к региону приблизится атмосферный фронт циклона – местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 марта - 1-2 градуса мороза, что в пределах нормы, 18 и 19 марта – 1-2 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9, днем – от +2 до +7 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью – от -7 до -9, днем – от +3 до +5 градусов.

День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градусов мороза.