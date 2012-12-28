В Усманской районе пожилая бутлегерша пойдет под суд

Бабушку-самогонщицу наказывают уже не первый раз

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении 66-летней местной жительницы, обвиняемой в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).- По данным следствия, 6 октября 2023 года пенсионерка под видом пригодной для употребления продала жителю Усманского района спиртосодержащую жидкость, в составе которой имелись опасные для жизни и здоровья человека вещества. При этом обвиняемая осознавала, что реализуемый ею продукт собственного изготовления не отвечает требованиям безопасности, так как привлекалась к административной и уголовной ответственности за торговлю данным суррогатом. Вину в совершении преступления женщина признала. Следователем собрано достаточно доказательств, в числе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующего передачи в суд.Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.