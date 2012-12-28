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Погода в Липецке
178
44 минуты назад

В Липецкой области снег прекратится, ночные морозы ослабнут

Небольшой снег пройдет только ночью.

В ночь на 9 марта под влиянием фронтов масштабного циклона над Сибирью в Липецкой области местами пройдет небольшой снег. Днем 9 марта и последующие двое суток регион вновь попадет в поле повышенного атмосферного давления – погода будет морозной и без существенных осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 марта – 4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы, 10 и 11 марта – 6-9 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9, днем – от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью – от -5 до -7, днем – от -1 до -3 градусов.

День 9 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градусов мороза.

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