Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Происшествия
220
сегодня, 09:34
1
У 27-летнего липчанина изъяли 1 781 грамм конопли
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
«Мужчина пояснил, что выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
0
0
2
0
Комментарии (1)