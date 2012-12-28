У 27-летнего липчанина изъяли 1 781 грамм конопли

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Дома и в надворных постройках у 27-летнего жителя Липецкого района полицейские обнаружили и изъяли 4 свертка марихуаны общей массой 1 781 грамм.«Мужчина пояснил, что выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.