Липецкая вечЁрка: в центре города развратник приставал к детям, нападение на врача и отключение газа
Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей
В этом году в ожоговый центр поступили 47 пациентов с обморожениями: большинству потребовалась ампутация
Происшествия
147
54 минуты назад
В Ельце семейная пара приговорена к серьёзным срокам за наркотики
40-летний мужчина получил 11,5 лет колонии строгого режима за наркотики, его 36-летняя жена — 12,5 года колонии общего режима.
По данным следствия, 40-летний мужчина и его 36-летняя жена договорились в меccенджере с неизвестным следствию лицом о совместной преступной деятельности и взяли на себя обязательства забирать героин из оптовых закладок, хранить его, фасовать на мелкие дозы и сбывать через более мелкие закладки на территории Ельца. Информацию о местах созданных тайников они должны были сообщать своему сообщнику, у которого они знали только никнейм. Но 6 сентября 2022 года супруги были задержаны в подъезде одного из домов по улице Пригородной в Ельце. В общей сложности было изъято 93 грамма героина.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина был признан виновным в двух эпизодах преступлений и получил 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его жена получила 12 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима за три эпизода преступлений.
Приговор ещё не вступил в силу, и осужденные намерены его обжаловать в апелляционном порядке. Они настаивают, что изъятые у них наркотики они приобрели для собственного потребления, поскольку на протяжении уже десяти лет муж и жена являются наркозависимыми.
0
0
1
0
1
Комментарии