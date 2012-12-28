Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка
Страховая компания отказывалась выплачивать деньги родственникам умершего от рака ельчанина
Более 1000 липчан отправились в турпоездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
Общество
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сегодня, 16:20
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И в школу не пойдем: дистанционное обучение по желанию продлено и на завтра
Классные руководители до вечера уточняют информацию у родителей: просят прислать список, кто из детей завтра не придёт.
Так что выбор, идти ребёнку на занятия или нет из-за скользких дорог, остаётся за родителями.
В связи с неблагоприятными погодными условиями посещение школ Липецка по желанию действует уже третий день подряд — с 13 февраля. Причины — ледяной дождь и гололёд.
Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате. Классные руководители до вечера уточняют информацию у родителей и просят прислать список, кто из детей завтра не придёт.
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