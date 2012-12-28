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1230
сегодня, 16:20
10

И в школу не пойдем: дистанционное обучение по желанию продлено и на завтра

Классные руководители до вечера уточняют информацию у родителей: просят прислать список, кто из детей завтра не придёт.

Завтра, 15 февраля в школах Липецка снова будет организовано дистанционное обучение по желанию. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Так что выбор, идти ребёнку на занятия или нет из-за скользких дорог, остаётся за родителями.

В связи с неблагоприятными погодными условиями  посещение школ Липецка по желанию действует уже третий день подряд — с 13 февраля. Причины — ледяной дождь и гололёд. 

Для детей, которые останутся дома, будут организованы занятия в дистанционном формате. Классные руководители до вечера уточняют информацию у родителей и просят прислать список, кто из детей завтра не придёт.

школа
образование
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Комментарии (11)

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Как гость
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Партработник
6 минут назад
А о работниках обкома опять не подумали. Может мы тоже не пойдем на работу? Скользко- же можем упасть и повредить кончности.
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Колян
8 минут назад
В связи с неспособностью администрации устранить гололёд на улично- дорожноц сети дети могут не ходить в школу.
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???
31 минуту назад
А нельзя принять централизованное решение: всем на дистант до конца недели? Может, есть у нас чья-то твердая рука? Сейчас опять в чатах начнется от учителей: не так уж там и скользко, вы не так далеко живете, я дошла и ничего, и т.д.
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мама
34 минуты назад
Скажите, а у кого-то проводят вот эти "занятия в дистанционном формате", о которых в каждой новости пишут?
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Я
54 минуты назад
А песком посыпать не судьба? Никогда такого бардака не было. Мер города когда начнете работать?
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Елена
сегодня, 17:12
Да, дети дома, а учителя идут в школу, ноги ломают.Их то на дистант не перевели
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Треш
34 минуты назад
Мы тоже на работу ходим.
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Эдик
сегодня, 16:40
Помнится в детстве только когда -30 отменяли уроки. А сейчас по каждому поводу дистант. Как следствие школьную программу нагоняют голопом по европам
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Житель
сегодня, 16:36
Да, это проще чем снег убрать и песок посыпать. А на работу тоже можно по желанию ходить??? Господа чиновники а это не перебор???
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