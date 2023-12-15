Общество
54 минуты назад
В Липецке отложено открытие елочных базаров
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Предположительно, они откроются в понедельник.
Сегодня в Липецке должны были открыться елочные базары. Во многих местах города уже появились их характерное ограждение. Однако, из-за снегопада открытие базаров не состоялось.
В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что торговля новогодними деревьями, предположительно, начнется в понедельник.
В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что торговля новогодними деревьями, предположительно, начнется в понедельник.
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Елена П.
Угу
Саня