Общество

54 минуты назад

В Липецке отложено открытие елочных базаров

3 860
#Новый год #снегопад
1
В Липецке отложено открытие елочных базаров

Предположительно, они откроются в понедельник.

Сегодня в Липецке должны были открыться елочные базары. Во многих местах города уже появились их характерное ограждение. Однако, из-за снегопада открытие базаров не состоялось.

В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что торговля новогодними деревьями, предположительно, начнется в понедельник.
3 860
#Новый год #снегопад
1

Комментарии (3)

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Елена П.

8 минут назад
Это не интересно ни кому. Кипите ёлку за 1000р/м.
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Угу

38 минут назад
Елочка нравится?
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Саня

46 минут назад
Может уже и не к чему?
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Бизнес

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