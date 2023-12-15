В Липецке отложено открытие елочных базаров

Предположительно, они откроются в понедельник.

Сегодня в Липецке должны были открыться елочные базары. Во многих местах города уже появились их характерное ограждение. Однако, из-за снегопада открытие базаров не состоялось.



В пресс-службе мэрии GOROD48 рассказали, что торговля новогодними деревьями, предположительно, начнется в понедельник.

