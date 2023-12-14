На четырёх липчанок незаконно оформили кредиты более чем на 250 тысяч рублей

В возбуждении уголовного дела о мошенничестве сначала было отказано, но это решение отменила прокуратура.

С марта по май 2022 года на четырёх липчанок в возрасте от 55 до 70 лет незаконно оформили банковские кредиты на общую сумму 253 494 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 9 сентября 2022 года c заявлением в липецкий отдел полиции №3 обратился представитель ПАО «Совкомбанк», но несмотря на имеющиеся в материалах проверки заключения почерковедческих экспертиз, подтверждающих, что подписи заемщиков были подделаны, 29 сентября 2023 года в возбуждении уголовного дела было отказано. Это решение отменила прокуратура Октябрьского района Липецка: полиции были даны указания о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Как отмечают в прокуратуре, в заявлении представителя ПАО «Совкомбанк» говорится, что в здании на проспекте Победы, 71 работал предприниматель, который занимался продажей бытовой техники, подушек и других товаров. Также покупатели заказывали эти товары в интернет-магазине, указывая при этом свои паспортные данные и адреса. Предположительно, кто-то из агентов торговой точки воспользовался этим персональными сведениями и оформил на людей кредиты.



На одну женщину был оформлен кредит на сумму 73 152 рубля, на другую — на 54 366 рублей, на третью и четвёртую — на 62 988 рублей на каждую. Но подписи в договоре потребительского кредита, анкеты-соглашения заемщика были выполнены не этими женщинами, а неизвестным лицом.



Требования прокурора уже исполнены, уголовное дело о мошенничестве возбуждено.