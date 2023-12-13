На тысячу работающих липчан приходится 784 иждивенца

На начало 2023 года на одну тысячу трудоспособных жителей Липецкой области пришлось 784 нетрудоспособных (год назад – 792). Большую часть нетрудоспособных составляли пенсионеры, сообщается в исследовании Росстата о численности населения страны.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в Липецкой области жил 1 миллион 126,3 тысячи человек. Из них 63%, или почти 709,4 тысячи – жители городских территорий, а 37%, или 416,9 тысячи – сельских. Трудоспособных липчан больше половины – 631,2 тысячи, или 56%. Доля детей и подростков составила –17%, или 190,9 тысячи, год назад их доля составляла 17,1%, доля пенсионеров также чуть уменьшилась с 27,1% до 27% (304,2 тысячи человек).



Росстат назвал средний возраст жителей регионов — в Липецкой области он составил 42,33 года. Это чуть выше, чем в среднем по России (40,68 года). Мужчины оказались моложе женщин на 5,17 года – средний возраст «сильной половины» составил 39,53 года против 44,7 года женского населения. Кроме того, горожане моложе (41,67 года) жителей сельской местности (43,45 года). Доля мужчин в Липецкой области составила на 1 января 2023 года 45,8% (515,8 тысяч), женщин — 54,2% (610,5 тысячи).



Демографическая нагрузка на работающих липчан на начало 2023 года, по данным статистики, немного снизилась: на одну тысячу трудоспособных жителей Липецкой области пришлось 784 нетрудоспособных – 482 пенсионера и 302 детей и подростков. Годом ранее демографическая нагрузка составляла 792 нетрудоспособных на каждую тысячу жителей трудоспособного возраста.



Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько граждан нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров) приходится на тысячу граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее нагрузка на трудоспособное население.



В среднем по России на тысячу работающих приходятся 756 иждивенцев— 326 детей и 430 пенсионеров. Как отмечается в исследовании Росстата, самая высокая демографическая нагрузка оказалась в Курганской области — 951 неработающий на тысячу работающего населения. Самая низкая — в Ямало-Ненецком автономном округе, где на одну тысячу работающих пришлось 568 неработающих, и в Чукотском автономном округе (557 на одну тысячу).



