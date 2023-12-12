Общество
сегодня, 17:45
В Липецке могут демонтировать десятки тысяч балконов и лоджий
если следовать логике директора УК «Комфорт-Л» Владимира Саунина, который призывает горожан соблюдать закон.
Андрей и Ирина Глотовы 14 лет назад купили квартиру на четвертом этаже в доме на улице Титова. С остекленной лоджией. И все это время в квартире жила мать Ирины, Надежда Богачева. Весной этого года семья решила отремонтировать лоджию, но когда отодрала старую деревянную обшивку, то увидела под ней черную заплесневелую стену. Вода, как это было для них очевидно, затекала в квартиру с внешней стены дома.
По словам Надежды Богачевой, вода течет то ли с крыши дома, то ли с козырька лоджии пятого этаже все последние годы. В квартиру пригласили мастера УК «Комфорт-Л». Она осмотрела лоджию и на этом все и закончилось. После того, как собственница квартиры Ирина еще раз обратилась в УК с просьбой разобраться в причине течи воды, в почтовый ящик ее квартиры пришло предписание от компании демонтировать остекление лоджии. А осенью пришла повестка в суд.
жалоба в ГЖИ на управляющую компанию результатов не дала
— От меня и мужа как собственников квартиры, а также мамы как ее жительницы УК потребовала демонтировать остекление, а также уплаты по шесть тысяч рублей госпошлины. Даже судья удивилась, спросив у юриста истца, кстати, тоже Глотова, на каком основании подан иск, если причина течи не в остеклении лоджии? Но как бы там ни было, а суд мы проиграли. 15 декабря мы получим текст решения, но устно судья сказала нам, что остекление лоджии нужно убрать, а нам с мужем заплатить по три тысячи рублей госпошлины, — говорит Ирина Глотова.
Семью Глотовых такое решение суда возмущает. Но будучи людьми законопослушными, они заплатили за демонтаж оконного блока шесть тысяч рублей. Теперь только в их лоджии из всей пятиэтажке лежит снег. Все остальные балконы в 70-квартирном доме 1992 года постройки застеклены.
— Мы думаем, что это месть управляющей компании за то, что мы жаловались на течь воды по внешней стене дома. Иначе предписания о демонтаже остекления получили бы все наши соседи, как это следует из иска к нам, — говорит Ирина Глотова.
Действительно, в иске говорится, что самовольное остекление лоджии нарушает архитектурный облик дома, что за счет веса остекления увеличилась нагрузка на плиты перекрытия, что существует вероятность выпадения стекла, что возникает вероятность скопления снега и льда на козырьке балкона, что может грозить их обрушением на головы людей или на их имущество. «Остекление лоджии не соответствует строительным нормам и правилам, не согласовано с заинтересованными службами». И что самое интересное в иске — не согласовано со всеми другими жильцами дома. Вдумайтесь только в эту фразу!
из иска управляющей компании
Директор УК «Комфорт-Л» Владимир Саунин категорично отметает мотив мести по отношению к квартире, где живет Надежда Богачева. По его словам, идет планомерная работа по наведению порядка в содержании общего имущества дома, что самовольное остекление уже было причиной несчастного случая в зоне ответственности его УК в позапрошлом году, когда на девочку в палисаднике упала с козырька балкона льдина, что все самовольные пристройки и перепланировки должны быть убраны:
— Мы живем в правовом государстве. Всем нужно соблюдать закон!
Кто бы спорил! Но в антирейтинге от ГЖИ УК «Комфорт-Л» находится на 10 месте по полученным предостережениям из-за несоблюдения главного закона — лицензионных требований по ремонту и содержанию жилья. В этом году «управляшка» получила еще 51 предписание об устранении недостатков.
По словам Надежды Богачевой, в подъезде их дома чисто потому, что жители отказались от услуг УК, а наняли уборщицу из клининговой компании
В департаменте ЖКХ, в который мы обратились за комментариями к этой странной ситуации, произошедшим удивлены. По словам Яны Ролдугиной, главного консультанта департамента, руководителя межведомственной комиссии по перепланировке жилья, к ним еще ни разу никто не обращался по вопросу остекления лоджий и балконов. Яна Ролдугина помнит только один нашумевший случай, когда в феврале 2019 года глыбой льда и снега, сорвавшейся с самовольно установленного козырька балкона, убило пенсионерку на улице Депутатской.
А нам вспоминается другой случай, когда во времена мэра Сергея Иванова главный архитектор Липецка Татьяны Азовой для сохранения архитектурного облика города решила обязать жильцов многоэтажек центральных улиц согласовывать с управляющими компаниями размещение кондиционеров на стенах. Получив шквал критики, департамент градостроительства и архитектуры перестал об этом даже заикаться.
интересно, будет ли Владимир Саунин судиться с другими жителями дома, в котором он пока добился демонтажа остекления пока одной лоджии?
Если следовать логике директора УК «Комфорт-Л» Владимира Саунина, в Липецке нужно демонтировать остекление десятков тысяч балконов и лоджий, которое не было предусмотрено проектами домов советской эпохи и поздней постройки! Но эклектичное оформление балконов эпохи позднего социализма и становления рыночных отношений чем угодно вплоть до автомобильного оконного стекла постепенно уходит в небытие. Десятки фирм и ИП готовы предложить остекление, более-менее гармонично вписывающееся в старые фасады. Но из случая с домом на Титова 4/3 становится очевидно, что любая УК, прикрываясь законом, решением суда может обязать кого-угодно заставить зимой хранить на балконе снег.
По словам Надежды Богачевой, вода течет то ли с крыши дома, то ли с козырька лоджии пятого этаже все последние годы. В квартиру пригласили мастера УК «Комфорт-Л». Она осмотрела лоджию и на этом все и закончилось. После того, как собственница квартиры Ирина еще раз обратилась в УК с просьбой разобраться в причине течи воды, в почтовый ящик ее квартиры пришло предписание от компании демонтировать остекление лоджии. А осенью пришла повестка в суд.
жалоба в ГЖИ на управляющую компанию результатов не дала
— От меня и мужа как собственников квартиры, а также мамы как ее жительницы УК потребовала демонтировать остекление, а также уплаты по шесть тысяч рублей госпошлины. Даже судья удивилась, спросив у юриста истца, кстати, тоже Глотова, на каком основании подан иск, если причина течи не в остеклении лоджии? Но как бы там ни было, а суд мы проиграли. 15 декабря мы получим текст решения, но устно судья сказала нам, что остекление лоджии нужно убрать, а нам с мужем заплатить по три тысячи рублей госпошлины, — говорит Ирина Глотова.
Семью Глотовых такое решение суда возмущает. Но будучи людьми законопослушными, они заплатили за демонтаж оконного блока шесть тысяч рублей. Теперь только в их лоджии из всей пятиэтажке лежит снег. Все остальные балконы в 70-квартирном доме 1992 года постройки застеклены.
— Мы думаем, что это месть управляющей компании за то, что мы жаловались на течь воды по внешней стене дома. Иначе предписания о демонтаже остекления получили бы все наши соседи, как это следует из иска к нам, — говорит Ирина Глотова.
Действительно, в иске говорится, что самовольное остекление лоджии нарушает архитектурный облик дома, что за счет веса остекления увеличилась нагрузка на плиты перекрытия, что существует вероятность выпадения стекла, что возникает вероятность скопления снега и льда на козырьке балкона, что может грозить их обрушением на головы людей или на их имущество. «Остекление лоджии не соответствует строительным нормам и правилам, не согласовано с заинтересованными службами». И что самое интересное в иске — не согласовано со всеми другими жильцами дома. Вдумайтесь только в эту фразу!
из иска управляющей компании
Директор УК «Комфорт-Л» Владимир Саунин категорично отметает мотив мести по отношению к квартире, где живет Надежда Богачева. По его словам, идет планомерная работа по наведению порядка в содержании общего имущества дома, что самовольное остекление уже было причиной несчастного случая в зоне ответственности его УК в позапрошлом году, когда на девочку в палисаднике упала с козырька балкона льдина, что все самовольные пристройки и перепланировки должны быть убраны:
— Мы живем в правовом государстве. Всем нужно соблюдать закон!
Кто бы спорил! Но в антирейтинге от ГЖИ УК «Комфорт-Л» находится на 10 месте по полученным предостережениям из-за несоблюдения главного закона — лицензионных требований по ремонту и содержанию жилья. В этом году «управляшка» получила еще 51 предписание об устранении недостатков.
По словам Надежды Богачевой, в подъезде их дома чисто потому, что жители отказались от услуг УК, а наняли уборщицу из клининговой компании
В департаменте ЖКХ, в который мы обратились за комментариями к этой странной ситуации, произошедшим удивлены. По словам Яны Ролдугиной, главного консультанта департамента, руководителя межведомственной комиссии по перепланировке жилья, к ним еще ни разу никто не обращался по вопросу остекления лоджий и балконов. Яна Ролдугина помнит только один нашумевший случай, когда в феврале 2019 года глыбой льда и снега, сорвавшейся с самовольно установленного козырька балкона, убило пенсионерку на улице Депутатской.
А нам вспоминается другой случай, когда во времена мэра Сергея Иванова главный архитектор Липецка Татьяны Азовой для сохранения архитектурного облика города решила обязать жильцов многоэтажек центральных улиц согласовывать с управляющими компаниями размещение кондиционеров на стенах. Получив шквал критики, департамент градостроительства и архитектуры перестал об этом даже заикаться.
интересно, будет ли Владимир Саунин судиться с другими жителями дома, в котором он пока добился демонтажа остекления пока одной лоджии?
Если следовать логике директора УК «Комфорт-Л» Владимира Саунина, в Липецке нужно демонтировать остекление десятков тысяч балконов и лоджий, которое не было предусмотрено проектами домов советской эпохи и поздней постройки! Но эклектичное оформление балконов эпохи позднего социализма и становления рыночных отношений чем угодно вплоть до автомобильного оконного стекла постепенно уходит в небытие. Десятки фирм и ИП готовы предложить остекление, более-менее гармонично вписывающееся в старые фасады. Но из случая с домом на Титова 4/3 становится очевидно, что любая УК, прикрываясь законом, решением суда может обязать кого-угодно заставить зимой хранить на балконе снег.
Комментарии (23)
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А собаку
гость48
Вася
-
ВО выдали!
Анна
В Липецке
Управдом
ворчиха
Городской житель