Происшествия

16 минут назад

38-летнего липчанина судят по обвинению в смертельном избиении матери

38
#конфликт #побои
38-летнего липчанина судят по обвинению в смертельном избиении матери

61-летняя женщина умерла в больнице спустя два дня после побоев.

В Советском районном суде начался процесс в отношении 38-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении матери. О этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, ночью 12 сентября этого года пьяный мужчина поссорился с 61-летней матерью и нанес ей не менее трёх ударов руками и ногами по туловищу, в том числе в грудь и живот. Женщина была госпитализирована в больницу, где спустя два дня умерла.

Действия мужчины квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Если его вина будет доказана в суде, липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
38
#конфликт #побои

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

Еще в рубрике

По смертельному ДТП на дороге «Липецк-Данков» возбуждено уголовное дело
#ДТП
По смертельному ДТП на дороге «Липецк-Данков» возбуждено уголовное дело

сегодня, 14:28

Происшествия
У Евгения Боровских в четвёртый раз появился двойник в «Телеграм»
#мошенничество
1
У Евгения Боровских в четвёртый раз появился двойник в «Телеграм»

сегодня, 14:03

Происшествия
Три человека, в том числе трёхлетний мальчик, пострадали в ДТП в Липецком районе
#ДТП
4
Три человека, в том числе трёхлетний мальчик, пострадали в ДТП в Липецком районе

сегодня, 13:54

Происшествия
Пассажирский автобус попал в ловушку на окраине Липецка
#автобус
4
Пассажирский автобус попал в ловушку на окраине Липецка

сегодня, 13:42

Происшествия
В Липецке арестован подозреваемый в покушении на убийство из-за ревности
#покушение на убийство
1
В Липецке арестован подозреваемый в покушении на убийство из-за ревности

сегодня, 12:57

Происшествия
21 полицейского уличили в волоките
#прокуратура #полиция
20
21 полицейского уличили в волоките

сегодня, 12:50

Происшествия