38-летнего липчанина судят по обвинению в смертельном избиении матери

61-летняя женщина умерла в больнице спустя два дня после побоев.

В Советском районном суде начался процесс в отношении 38-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении матери. О этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, ночью 12 сентября этого года пьяный мужчина поссорился с 61-летней матерью и нанес ей не менее трёх ударов руками и ногами по туловищу, в том числе в грудь и живот. Женщина была госпитализирована в больницу, где спустя два дня умерла.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Если его вина будет доказана в суде, липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.