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10 минут назад

Эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки до 16% в декабре

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#ключевая ставка #экономика

Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции.

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку, - считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

22 из 31 эксперта полагают, что регулятор повысит ставку на 100 базисных пунктов, то есть с текущих 15 до 16% годовых. Еще четверо считают, что регулятор выберет шаг в 200 б.п. и увеличит ставку до 17% годовых. Двое участников опроса допускают, что ставка вырастет только на 50 б.п. — до 15,5%, еще трое считают, что ключевая ставка останется неизменной, - передает РБК.

Если прогнозы большинства экспертов окажутся верными, декабрьское повышение станет пятым подряд в текущем цикле ужесточения политики. Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее, чем за пять месяцев в рамках плановых и внеплановых заседаний совета директоров ЦБ РФ ставка выросла вдвое — с 7,5 до 15%.

"Текущие темпы роста цен перестали увеличиваться, однако значимого их снижения пока не произошло. Рост устойчивых компонентов цен товаров и услуг, составляющих потребительскую корзину, существенно превышает 4% в пересчете на год и скорее увеличивается, чем замедляется", — описал ЦБ ситуацию с инфляцией в бюллетене "О чем говорят тренды".

По итогам октября годовая инфляция ускорилась до 6,69%, а в ноябре она составила 7,5%, что совпадает с верхней границей прогноза Банка России, который ожидает, что по итогам года цены вырастут на 7–7,5%. Цели в 4% инфляции можно достичь уже в 2024 году, - считает регулятор. Аналитики, которых опрашивает ЦБ, настроены более пессимистично: по их прогнозу, по итогам 2023 года инфляция составит 7,6%, в 2024-м — 5,1%, а к цели в 4% она придет только в 2025 году.

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#ключевая ставка #экономика

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