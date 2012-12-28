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45 минут назад

44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале

Этой зимой женщина изрезала 48-летнего липчанина. В своей стране она была объявлена в розыск. 

Отдел полиции № 4 УМВД России по Липецку передал в суд уголовное дело по обвинению 44-летней иностранной гражданки в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 12 февраля в подвале многоквартирного дома женщина нанесла 48-летнему липчанину множественные ножевые ранения. После чего ее задержали сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный отдела полиции №4.

Выяснилось, что задержанная имеет гражданство другого государства, и в своей стране находилась в розыске.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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