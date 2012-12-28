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45 минут назад
44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале
Этой зимой женщина изрезала 48-летнего липчанина. В своей стране она была объявлена в розыск.
Выяснилось, что задержанная имеет гражданство другого государства, и в своей стране находилась в розыске.
Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.
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