44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале

Этой зимой женщина изрезала 48-летнего липчанина. В своей стране она была объявлена в розыск.



Отдел полиции № 4 УМВД России по Липецку передал в суд уголовное дело по обвинению 44-летней иностранной гражданки в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. 12 февраля в подвале многоквартирного дома женщина нанесла 48-летнему липчанину множественные ножевые ранения. После чего ее задержали сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный отдела полиции №4.Выяснилось, что задержанная имеет гражданство другого государства, и в своей стране находилась в розыске.Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.