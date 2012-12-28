Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»

Награду столяра обнаружил на своем приусадебном участке житель Ельца.

Поисковики отряда «Астра» из Ельца ищут родственников Курьянова Якова Петровича, 1912 года рождения, уроженца Березнеговатского сельсовета Добринского муниципального района Липецкой области (во время войны — Березнеговатского сельсовета Талицкого района Воронежской области), чтобы вручить им его медаль «За боевые заслуги».Яков Курьянов служил в передвижной авиационной мастерской 7-й Воздушной армии. Награжден он был за доблесть и мужество проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Но награда или не дошла до героя, или была утеряна в горячке боев.Медаль нашел житель Ельца на своем приусадебном участке и передал поисковикам. Они по номеру медали нашли имя награжденного.