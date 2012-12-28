Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Общество
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сегодня, 19:22
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Поисковики ищут родственников столяра передвижной авиационной мастерской, чтобы вручить его медаль «За боевые заслуги»
Награду столяра обнаружил на своем приусадебном участке житель Ельца.
Яков Курьянов служил в передвижной авиационной мастерской 7-й Воздушной армии. Награжден он был за доблесть и мужество проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Но награда или не дошла до героя, или была утеряна в горячке боев.
Медаль нашел житель Ельца на своем приусадебном участке и передал поисковикам. Они по номеру медали нашли имя награжденного.
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