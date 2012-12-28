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сегодня, 12:06
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Статистика: картофель стал лидером подорожания в Липецкой области на прошлой неделе

За неделю картофель прибавил в цене 13,77% — Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (со 2 по 8 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне. 

Картофель оказался лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов — он прибавил в цене 13,77%. Чуть меньше — на 11,43% — выросла стоимость капусты. В перечень заметно подорожавших за неделю попали подсолнечное масло (+1,05%0, овощные консервы для детского питания (+2,41%), соль (+1,47%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (+1,16%), вермишель (+1,56%), огурцы (+5,12%), яблоки (+1,7%), бананы (+1,08%). 

Менее 1% выросли в цене говядина, баранина, куры охлажденные и мороженые, сливочное масло, сметана, сахар, чай, пшеничный хлеб, макаронные изделия в целом, лук, водка. 

Самое заметное падение цены на минувшей неделе – у свеклы, которая стала дешевле на 4,85%. Свинина подешевела на 0,94%, рыба мороженая — на 0,8%, мука — на 1,06%, помидоры — на 3,05%, творог — на 0,65%, яйца — на 0,85%, мука — на 1,06%, морковь — на 0,69%. 

Не изменились за неделю цены на маргарин, сыр, обед в столовой, менее 0,1% (от 0,02% до 0,08%) увеличились цены на пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, рис. 

Из товаров повседневного спроса стали дороже кроссовки для взрослых (+0,15%0, стиральный порошок (+0,68%), шампунь (+2,29%), зубная паста (+1, 14%), зубные щетки (+2,08%), сигареты с фильтром (+0,3%), туалетная бумага (+0,83%), сухие корма для животных (+2,19%). 

Недельная инфляция не затронула такие товары, как пеленки, детские джинсы, детские и взрослые футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, детские кроссовки, спички, хозяйственное и туалетное мыло. 

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Комментарии (5)

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Тамара
13 минут назад
Жизнь всё краше, ой, дороже нас становится. Благодарствую...
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Неравнодушный
33 минуты назад
Эх, кортошка, бензин... Эх-хе-хе... Что об них говорить, когда коррупция в ФНС. Воруют, батюшка, воруют... Казнокрады... Вечная проблема...
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коля
37 минут назад
Как вообще статистику по картошке делают .я не пойму .бред полный .одна старая .вторая молодая .статистика .вешь хорошая .не можете вы делать глубокую статистику цен .этому учится надо .а на рынке у трех бабуль и я могу спросить .учите мат часть а потом делайте анализ цен.факторов миллион .от чего цена зависит.
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zzloyzz
42 минуты назад
Копал картошку в огороде всю ночь. - А почему не днём? - Ну, днём обычно я копаю, в своём.
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свое
44 минуты назад
картофель стал отвратительный!крахмала вообще нет,жидкий и сладковатый стал!
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