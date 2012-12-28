Статистика: картофель стал лидером подорожания в Липецкой области на прошлой неделе

За неделю картофель прибавил в цене 13,77% — Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (со 2 по 8 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Картофель оказался лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов — он прибавил в цене 13,77%. Чуть меньше — на 11,43% — выросла стоимость капусты. В перечень заметно подорожавших за неделю попали подсолнечное масло (+1,05%0, овощные консервы для детского питания (+2,41%), соль (+1,47%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (+1,16%), вермишель (+1,56%), огурцы (+5,12%), яблоки (+1,7%), бананы (+1,08%).Менее 1% выросли в цене говядина, баранина, куры охлажденные и мороженые, сливочное масло, сметана, сахар, чай, пшеничный хлеб, макаронные изделия в целом, лук, водка.Самое заметное падение цены на минувшей неделе – у свеклы, которая стала дешевле на 4,85%. Свинина подешевела на 0,94%, рыба мороженая — на 0,8%, мука — на 1,06%, помидоры — на 3,05%, творог — на 0,65%, яйца — на 0,85%, мука — на 1,06%, морковь — на 0,69%.Не изменились за неделю цены на маргарин, сыр, обед в столовой, менее 0,1% (от 0,02% до 0,08%) увеличились цены на пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, рис.Из товаров повседневного спроса стали дороже кроссовки для взрослых (+0,15%0, стиральный порошок (+0,68%), шампунь (+2,29%), зубная паста (+1, 14%), зубные щетки (+2,08%), сигареты с фильтром (+0,3%), туалетная бумага (+0,83%), сухие корма для животных (+2,19%).Недельная инфляция не затронула такие товары, как пеленки, детские джинсы, детские и взрослые футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, детские кроссовки, спички, хозяйственное и туалетное мыло.