Происшествия
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21 минуту назад
Смертельное избиение у магазина произошло по ошибке
Забитого 57-летнего мужчину просто перепутали с другим.
По версии следствия, в августе прошлого года двое пьяных возле сельского магазина перепутали приехавшего за покупками 57-летнего мужчину с их знакомым, с которым ранее у них был конфликт, и до смерти избили его. Мужчина скончался прямо на месте происшествия.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, во время следствия вину признал только один из обвиняемых.
Действия мужчин квалифицированы по части четвёртой статьи 111 УК. Если вина будет доказана в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.
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