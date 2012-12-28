Смертельное избиение у магазина произошло по ошибке

Забитого 57-летнего мужчину просто перепутали с другим.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении двоих 39-летних мужчин, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.По версии следствия, в августе прошлого года двое пьяных возле сельского магазина перепутали приехавшего за покупками 57-летнего мужчину с их знакомым, с которым ранее у них был конфликт, и до смерти избили его. Мужчина скончался прямо на месте происшествия.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, во время следствия вину признал только один из обвиняемых.Действия мужчин квалифицированы по части четвёртой статьи 111 УК. Если вина будет доказана в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.