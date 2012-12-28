Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона

Чиновники намерены просить ГАИ наказывать виновных.

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Как только подрядная компания из Подмосковья огородила забором строительную площадку на месте реконструкции горбатого моста в Липецке, прекратив тем самым проезд через площадь Революции, водители тут же нашли альтернативный проезд — прямо по газону у дома №4 по улице Советской. Из фотографии видно, что газон перед пиццерией «Pesto» буквально стерт колесами машин. Также накатана колея по траве между «Pesto» и другой пиццерией, «Сицилия». Машины ездят по газону, на обустройство которого были потрачены бюджетные средства, прямо под окнами городской администрации, водители паркуются на тротуаре.— Это нарушение и правил дорожного движения, и правил благоустройства Липецка. Мы передадим эти фотографии и видеоролик в городской отдел ГАИ для реагирования, — сообщили нам в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.