Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Сегодня в Липецке: старинные костюмы, частный сектор без воды и что главное в работе, кроме зарплаты
Общество
705
54 минуты назад
12
Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона
Чиновники намерены просить ГАИ наказывать виновных.
— Это нарушение и правил дорожного движения, и правил благоустройства Липецка. Мы передадим эти фотографии и видеоролик в городской отдел ГАИ для реагирования, — сообщили нам в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
1
0
0
1
5
Комментарии (12)