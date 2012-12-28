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705
54 минуты назад
12

Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона

Чиновники намерены просить ГАИ наказывать виновных.

Как только подрядная компания из Подмосковья огородила забором строительную площадку на месте реконструкции горбатого моста в Липецке, прекратив тем самым проезд через площадь Революции, водители тут же нашли альтернативный проезд — прямо по газону у дома №4 по улице Советской. Из фотографии видно, что газон перед пиццерией «Pesto» буквально стерт колесами машин. Также накатана колея по траве между «Pesto» и другой пиццерией, «Сицилия». Машины ездят по газону, на обустройство которого были потрачены бюджетные средства, прямо под окнами городской администрации, водители паркуются на тротуаре.

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— Это нарушение и правил дорожного движения, и правил благоустройства Липецка. Мы передадим эти фотографии и видеоролик в городской отдел ГАИ для реагирования, — сообщили нам в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
благоустройство
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
2 минуты назад
А мы вообще заросли в бурьяне.Начиная с вьзда и заканчивая Капитанщиной.Спасите нас,а то вдруг пожар,погорят все поля под застройку и леса непроходимые.Власть ау у уууууу
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не-а чё
10 минут назад
Лучше на трибуну обратите внимание,это похлеще газона проблема.
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долго
19 минут назад
думали и наблюдали в этом департаменте, а может и сами нарушали, подумаешь газоны ...
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Есть мнение
21 минуту назад
"Это нарушение и правил дорожного движения, и правил благоустройства Липецка" - по городу хоть раз пробовали проехаться, а не пялиться в окно на работе? Весь город в таких нарушениях!
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Кот
24 минуты назад
По работе (служба доставки) вынужден туда каждый день заезжать. Сам видел как дорогущих авто с номерами 777, 111 и так далее, там паркуются где хотят, ездят по травке. Сергей прав "Хозяевам города штрафы не выписывают". Алё, мэрия, у вас там мост делают и дороги перекрыты. А товарищу Гоголю хочу сказать, для отчета накажут курьеров и таксистов. Желаю Вам на себе испытать "жесточайшие меры"!
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Горького, 13
25 минут назад
Парковка на газоне у детской площадки между домами Горького, 13 и 15 стала нормой. ГАИ ни на какие звонки не реагирует. А вообще, эта организация существует? Какие её функции за наши налоги?
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опер
17 минут назад
Скоро ГАИ вообще ликвидируют зачем она нужна .если результатов их деятельности нет , оптимизация
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житель
26 минут назад
Пусть Мэрия сначала сделает парковку нормальную, там ведь огромное количество учреждений, туда приезжают люди. И надо было думать!, перед тем как выезд загораживать, а если авария по ул.Толстого 1, то проезд становиться полностью перекрытым и на скороходова 2 никак не проехать, а если случиться что-то....
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Ой!!!!
30 минут назад
У кого то в мэрии глаза стали открываться?)) А то сидят, ничего не вижу, ничего не слышу!!!! Газон по второстепенке от 10 мкр до Ноябрьского уничтожен после ремонта пешеходной дорожки. Теперь это сплошная стоянка!!! Хотя бы "карманы" сделали!
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Липчанин
31 минуту назад
Вот так и живём если у себя под окном не могут не чего не сделать с машинами а во дворах тем более не скорая не подарка проехать не могут вот работа уваркиной за что от.депутатов благодарность и медаль.получила.
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Гоголь Н.В.
47 минут назад
Что толку от вашей передачи . в России . не работают законы о тонировке авто . о проезде на запрещающий знак . о не соблюдении рядности движения и т .далее .нужны жесточайшие меры .
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