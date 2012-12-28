Любви все возрасты покорны: 94-летний Виктор Дементьев ищет свою музу













Правда, было одно весомое «но», которое мешало влюблённым быть вместе — Виктор и тогда был, и сейчас женат на Серафиме. И вот уже больше 20 лет живёт с... Валентиной, которая младше его на 16 лет. Но и память о Галине жива.



«Однажды Галя опустила в почтовый ящик записку, что будет ждать меня в лесу. Сима взяла записку, прочла и положила опять в почтовый ящик. Я прочитал и пошёл в лес, Сима за мной. Галя вышла мне навстречу и Сима вступила в перепалку. Я, конечно, принял сторону Галины, а разве я должен был поступить иначе? Дошли до гаража, посадил в машину Галю и уехали с ней на её дачу. Утром приехал. Сима мне оставила записку, в записке просьба: давай попробуем жить вместе», — пишет Виктор.



Но Виктор всё же строил планы с Галиной — даже присмотрели дом в Добром для покупки. Но что-то не срослось. А потом Галина однажды при встрече крепко его обняла и сказала: «Наша встреча, возможно, последняя...». Так и случилось. Виктор вернулся в семью, но и там не сложилось.



По словам Виктора Дементьева, воспоминания о былой любви до сих пор греют ему душу. Галина в итоге стала его литературной музой.



— Галина пробудила во мне то, о чём я даже не собирался думать: по её настоянию я начал писать, — признаётся Виктор Дементьев. И он даже выпустил книгу: «Мой жизненный путь с дамами, шутками и любовью».



— Я считаю, что встреча с Галиной сильно порадует дедушку, а кто знает, сколько ему ещё осталось? Пусть они встретятся и он лично — а не в книге — просто поблагодарит женщину за то, что она побудила его писать, — говорит внучка Виктора Екатерина Набатникова. Девушку ничуть не смущает тот факт, что и её родная бабушка и законная жена Виктора Дементьева жива, и что дед уже больше 20 лет живёт с другой женщиной по имени Валентина.



У самого Виктора Дементьева — непростая и интересная судьба. Он родом из Тулы. Во время войны ещё подростком работал на оружейном заводе. Имея всего несколько классов образования, однажды перетаскал в дом все выброшенные местной библиотекой книги и перечитал их. Сам написал одну книгу. Его младший брат Юрий Дементьев — известный циркач-велофигурист. В Московский цирк его ребёнком отдали «на воспитание» и сам Виктор всю жизнь жалел, что отдали не его.



Внучка признаётся: дедушка, конечно, гипервлюбчивый. Но ведь её бабушку он встретил в 30 лет, а Галину — когда ему было уже за 60. Валентину — ещё позже.



И раз дед и в 94 помнит о Галине, разве это не повод для встречи? Правда, и самой Галине, если она жива, должно быть где-то около 87 лет...



В свои 94 Виктор бережно хранит все письма Галины. Они и нечёткая фотография той самой Галины тоже вошли в его книгу.











Но Виктор Дементьев не только пишет о своей любви. Правда, было одно весомое «но», которое мешало влюблённым быть вместе — Виктор и тогда был, и сейчас женат на Серафиме. И вот уже больше 20 лет живёт с... Валентиной, которая младше его на 16 лет. Но и память о Галине жива.«Однажды Галя опустила в почтовый ящик записку, что будет ждать меня в лесу. Сима взяла записку, прочла и положила опять в почтовый ящик. Я прочитал и пошёл в лес, Сима за мной. Галя вышла мне навстречу и Сима вступила в перепалку. Я, конечно, принял сторону Галины, а разве я должен был поступить иначе? Дошли до гаража, посадил в машину Галю и уехали с ней на её дачу. Утром приехал. Сима мне оставила записку, в записке просьба: давай попробуем жить вместе», — пишет Виктор.Но Виктор всё же строил планы с Галиной — даже присмотрели дом в Добром для покупки. Но что-то не срослось. А потом Галина однажды при встрече крепко его обняла и сказала: «Наша встреча, возможно, последняя...». Так и случилось. Виктор вернулся в семью, но и там не сложилось.По словам Виктора Дементьева, воспоминания о былой любви до сих пор греют ему душу. Галина в итоге стала его литературной музой.— Галина пробудила во мне то, о чём я даже не собирался думать: по её настоянию я начал писать, — признаётся Виктор Дементьев. И он даже выпустил книгу: «Мой жизненный путь с дамами, шутками и любовью».— Я считаю, что встреча с Галиной сильно порадует дедушку, а кто знает, сколько ему ещё осталось? Пусть они встретятся и он лично — а не в книге — просто поблагодарит женщину за то, что она побудила его писать, — говорит внучка Виктора Екатерина Набатникова. Девушку ничуть не смущает тот факт, что и её родная бабушка и законная жена Виктора Дементьева жива, и что дед уже больше 20 лет живёт с другой женщиной по имени Валентина.У самого Виктора Дементьева — непростая и интересная судьба. Он родом из Тулы. Во время войны ещё подростком работал на оружейном заводе. Имея всего несколько классов образования, однажды перетаскал в дом все выброшенные местной библиотекой книги и перечитал их. Сам написал одну книгу. Его младший брат Юрий Дементьев — известный циркач-велофигурист. В Московский цирк его ребёнком отдали «на воспитание» и сам Виктор всю жизнь жалел, что отдали не его.Внучка признаётся: дедушка, конечно, гипервлюбчивый. Но ведь её бабушку он встретил в 30 лет, а Галину — когда ему было уже за 60. Валентину — ещё позже.И раз дед и в 94 помнит о Галине, разве это не повод для встречи? Правда, и самой Галине, если она жива, должно быть где-то около 87 лет...В свои 94 Виктор бережно хранит все письма Галины. Они и нечёткая фотография той самой Галины тоже вошли в его книгу.Но Виктор Дементьев не только пишет о своей любви.













Он играет на пяти музыкальных инструментах — в том числе на мандолине, губной гармошке и синтезаторе, ездит на электросамокате, освоил компьютер и сидит в соцсетях, поёт! Живёт яркой и полноценной жизнью.

Друг Виктора попал в небольшую аварию на своей машине, и тот приехал его выручать — повёз друга домой, и по дороге подсадил женщину, они мимолётно разговорились, и она дала Виктору свой номер телефона. Друг тут же заметил между ними искру и сказал: «Николаевич, вот тебе и невеста!»А уже на следующий день Виктор и Галина встретились в Липецке. Галина жила где-то в районе Сокола. И закрутилось!«Она была приезжая — из Ташкента, в Липецкой области был дом где-то в Усманском районе. Это было незабываемо, хотя мне и было за 60, а она на 7 лет моложе…» — Позже написал Виктор Дементьев в своей книге.Встречались Виктор и Галина примерно два года. А потом эти отношения вылились в целый роман — Галине Виктор Дементьев посвятил главы в своей автобиографической книге и множество стихотворений. Книга вышла ещё в 2016-м году, когда Виктору Дементьеву было 85.