«Экспертизу смерти сестры считаю поддельной, с ее результатами не согласен»

Брат умершей женщины уверен, что отек мозга и легких находятся в прямой причинно-следственной связи со сломанным ребром и 160 гематомами на ее теле, а вовсе не болезнь сердца, как решил патологоанатом.

«Печальная история. История насилия в семье. История убийства. Мы не можем обвинять без решения суда кого-либо. Но есть факты. Сначала просто их перечислим. А потом подробности и предположения», — с этих слов общественник Андрей Трофименков начал свой пост в «ВК» о смерти 48-летней Светланы Молодых, которая умерла 18 марта в своем доме в деревне Фёдоровка в Липецком районе.Эту историю Трофименкову рассказал Николай Седых, родной брат Светланы, который думает, что сестру убил ее муж, ведь на ее теле патологоанатом насчитал 160 гематом, указав в заключении о смерти еще и сломанное ребро. Но судебный медик пришел к выводу, что женщина умерла от дилатационной кардиомиопатии, осложнившейся хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, отёком лёгких и головного мозга. Причем патологоанатом особо отметил, что все это не имеет причинно-следственной связи с ее смертью. Поэтому в отношении Юрия Еремченко, мужа Светланы, полиция по факту сломанного ребра возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Если дело дойдет до суда, то мужчине грозит либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. А это, по мнению брата покойной, насмешка над правосудием.Чтобы не быть испорченным телефоном, мы связались с 43-летним Николаем Седых.В браке с переехавшим в Россию их Киргизии Юрием Еремченко его сестра прожила 12 лет. Для обоих это был второй брак, в первом у Светланы родились две дочери, были свои дети и у уроженца Бишкека. В новой семье появился и общий ребенок, мальчик.Но счастливым этот брак для Светланы не стал. Она не жаловалась родственникам на мужа, но те замечали последствия семейных конфликтов — синяки на ее руках и ногах. А в 2018 году прозвенел даже не звоночек, а колокол: Светлана попала в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Причем врачей к избитой женщине вызвал не муж, а учителя ее дочери.— В 2018 году я, как учитель ее дочери, отправляла Светлану после жестоких побоев на Тракторный в больницу, уговаривала бросить его. Вот что получилось, — написала под постом в «ВК» о смерти Светланы— Вы как учитель обязаны были написать заявление в надзорный орган и в органы опеки, — осудил ее некий— Я как классный руководитель тогда сделала всё возможное. Брат Светланы, думаю, помнит. Но мы, к сожалению, ограничены в возможностях, — ответила ему учитель.Тогда, возможно, Светлана сделала очень большую ошибку. После того, как полиция возбудила по факту причинения ей побоев уголовное дело по части первой 112-й статьи УК, она простила мужа и дело закрыли за примирением сторон. В марте прошлого года ее муж, задержанный в этот раз по подозрению в убийстве, был отпущен из полиции уже на следующий день. А позже полиция получила результаты вскрытия и экспертизы. По данным опытного патологоанатома Александра Аржевикина, женщина скончалась от дилатационной кардиомиопатии, осложнившейся хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, отеком легких и головного мозга.— Сестра никогда не жаловалась на сердце, не находилась на кардиологическом учете, не пила лекарств от сердца. Почти не употребляла спиртное. Да ей и некогда было выпивать, ведь она работала на животноводческом комплексе, возделывала огород, заботилась о доме и сыне-школьнике, — говорит Николай.Вопрос о спиртном мы задали ему не просто так. Медики считают, что развитию дилатационной кардиомиопатии способствует алкоголь.Николай уверен, что смерть сестры находится в прямой причинно-следственной связи с побоями. Говорит, что гематомы были даже на ее голове. «Экспертизу смерти сестры считаю поддельной, с ее результатами не согласен»Уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ — за сломанное ребро — было возбуждено в апреле прошлого года. Николая признали представителем потерпевшей в мае. Он сразу же обратился к дознавателю ОМВД России по Липецкому району Ирине Кобзевой с просьбой провести дополнительную посмертную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, не убили ли его сестру, но в этом ему отказали. Николай обратился с этой же просьбой в прокуратуру и суд, но и там не пошли ему навстречу. Прошло полгода, и дознаватель вообще приостановила уголовное дело в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. На этот отказной материал отреагировали в прокуратуре, направив уголовное дело в производство самому начальнику следственного отдела районной полиции Зинаиде Ефановой с перечислением всех необходимых действий, направленных на раскрытие преступления, но оно не расследовано до сих пор.— В настоящее время производство по уголовному делу приостановлено в установленном законом порядке. Однако работа по установлению лиц, причастных к преступлению, свидетелей, очевидцев и иных обстоятельств имеющих значение по делу продолжается, — прокомментировали GOROD48 эту историю в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.А вот еще некоторые комментарии, оставленные под этой историей в «ВК».— Девушки, женщины милые, не ждите, ударил раз, будет второй и третий. Бегите, сжигайте все мосты, никогда не прощайте, — взмолилась— Необходимо менять ведение уголовных дел, совершенных в семье и имеющие тяжелые последствия. Система давно дает сбой. От семейного насилия гибнут как женщины, так и дети. Однако только единицы получают реальное наказание. Домашнее насилие остается практически без наказания. Женщины и дети не имеют гарантии защиты. Необходимо менять эту систему. Иначе жертв домашнего насилия будет в разы больше с каждым годом, — написала— Одну полицию винить нельзя! Одного посадят, она другого может встретить такого же. В основном, что думают женщины: у меня двое детей, я одна не потяну их финансово. Этот бьет, но потом может и денег даст. А еще и жилье его. Куда я пойду?! — размышляет— Мне жаль таких женщин. Но это не нормально жить с такими мужьями, сожителями и прочими насильниками, — считает