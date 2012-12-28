Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети
Общество
Более чем на шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города
Общество
Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона
Общество
За 10 дней июля в Липецкой области родился 201 малыш, в том числе три двойни
Общество
Почему в новых трамваях не работают кондиционеры?
Общество
Любви все возрасты покорны: 94-летний Виктор Дементьев ищет свою музу
Общество
Жуткое ДТП в Задонском районе: 50-летний водитель «Рено» погиб
Происшествия
44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале
Происшествия
Статистика: рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Экономика
Читать все
Жуткое ДТП в Задонском районе: 50-летний водитель «Рено» погиб
Происшествия
За сутки в Липецкой области спасли четверых утопающих
Общество
«Экспертизу смерти сестры считаю поддельной, с ее результатами не согласен»
Общество
Липчанку обвиняют в убийстве дочери в состоянии аффекта: дело ушло в суд
Происшествия
Люк на Скороходова больше не прыгает
Общество
На Студеновской обесточено здание газовой службы
Происшествия
В центре Липецка возможно снижение давления воды
Общество
Смертельное избиение у магазина произошло по ошибке
Происшествия
В районе Левого берега отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
388
37 минут назад
1

Липчанку обвиняют в убийстве дочери в состоянии аффекта: дело ушло в суд

Обвиняемая воспитывала внука и при этом подвергалась систематическим издевательствам со стороны дочери.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 58-летней липчанки, обвиняемой в убийстве 38-летней дочери в состоянии аффекта

По данным GOROD48, дочь женщины сильно пила. В 2023-м году она даже закодировалась. Но не помогло. В январе 2024 года она снова начала выпивать и терроризировать семью: вместе с обвиняемой также жил внук-сын её дочери. Дочь же приходила и постоянно устраивала разборки по разным поводам: почему сын плохо учится, почему не любит мать и так далее. 

«По версии следствия, 23 апреля этого около 17:00 пьяная 38-летняя липчанка поссорилась со своей 58-летней матерью и кинулась на нее с кулаками. Этот случай был не первым. Липчанка, страдающая алкоголизмом, в течение нескольких лет систематически без каких-либо причин избивала мать и оскорбляла ее. Однако в этот день чаша материнского терпения переполнилась. На фоне постоянных издевательств со стороны дочери женщина пришла в состояние сильного душевного волнения и нанесла ей не менее 11 ударов ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Дело расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.

Действия матери квалифицированы по части первой статьи 107 УК РФ — убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) вызванного насилием, издевательством, длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшей. Санкция статьи — до трёх лет лишения свободы.
убийство
0
2
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
26 минут назад
Пьянка до добра не доводит. Жалко в этой ситуации только бабушку и внука. Жертва же сочувствия не вызывает.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru