Происшествия
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37 минут назад
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Липчанку обвиняют в убийстве дочери в состоянии аффекта: дело ушло в суд
Обвиняемая воспитывала внука и при этом подвергалась систематическим издевательствам со стороны дочери.
По данным GOROD48, дочь женщины сильно пила. В 2023-м году она даже закодировалась. Но не помогло. В январе 2024 года она снова начала выпивать и терроризировать семью: вместе с обвиняемой также жил внук-сын её дочери. Дочь же приходила и постоянно устраивала разборки по разным поводам: почему сын плохо учится, почему не любит мать и так далее.
«По версии следствия, 23 апреля этого около 17:00 пьяная 38-летняя липчанка поссорилась со своей 58-летней матерью и кинулась на нее с кулаками. Этот случай был не первым. Липчанка, страдающая алкоголизмом, в течение нескольких лет систематически без каких-либо причин избивала мать и оскорбляла ее. Однако в этот день чаша материнского терпения переполнилась. На фоне постоянных издевательств со стороны дочери женщина пришла в состояние сильного душевного волнения и нанесла ей не менее 11 ударов ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Дело расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.
Действия матери квалифицированы по части первой статьи 107 УК РФ — убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) вызванного насилием, издевательством, длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшей. Санкция статьи — до трёх лет лишения свободы.
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