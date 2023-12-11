Происшествия

сегодня, 14:03

У Евгения Боровских в четвёртый раз появился двойник в «Телеграм»

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#мошенничество
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У Евгения Боровских в четвёртый раз появился двойник в «Телеграм»

Мошенники продолжают рассылать сообщения от имени главы Ельца.

Глава Ельца Евгений Боровских сообщил, что в мессенджере «Телеграм» мошенники продолжают от его имени рассылать сообщения.

«Четвертый раз подряд создают дубль моего аккаунта в Телеграм-канале и рассылают людям сообщения. Заявление в полицию написано. Будьте внимательны и осторожны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы», — отметил Евгений Боровских.
1 204
#мошенничество
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Комментарии (1)

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смотритель зоопарка

55 минут назад
ну почему сразу мошенники, мб это ребята хотят работу работать вместо него и выполнять свои обязанности....а вы сразу фейк(
ответить
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

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