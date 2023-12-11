У Евгения Боровских в четвёртый раз появился двойник в «Телеграм»

Мошенники продолжают рассылать сообщения от имени главы Ельца.

Глава Ельца Евгений Боровских сообщил, что в мессенджере «Телеграм» мошенники продолжают от его имени рассылать сообщения.



«Четвертый раз подряд создают дубль моего аккаунта в Телеграм-канале и рассылают людям сообщения. Заявление в полицию написано. Будьте внимательны и осторожны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы», — отметил Евгений Боровских.