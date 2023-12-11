Происшествия
сегодня, 14:03
У Евгения Боровских в четвёртый раз появился двойник в «Телеграм»
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Мошенники продолжают рассылать сообщения от имени главы Ельца.
Глава Ельца Евгений Боровских сообщил, что в мессенджере «Телеграм» мошенники продолжают от его имени рассылать сообщения.
«Четвертый раз подряд создают дубль моего аккаунта в Телеграм-канале и рассылают людям сообщения. Заявление в полицию написано. Будьте внимательны и осторожны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы», — отметил Евгений Боровских.
«Четвертый раз подряд создают дубль моего аккаунта в Телеграм-канале и рассылают людям сообщения. Заявление в полицию написано. Будьте внимательны и осторожны! Прошу не отвечать на подобного рода подозрительные сообщения и не выполнять никакие просьбы», — отметил Евгений Боровских.
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смотритель зоопарка