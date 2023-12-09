Происшествия

55 минут назад

В Задонском районе ночью автобус столкнулся с грузовиком

1 626
#ДТП #авария #грузовик
В Задонском районе ночью автобус столкнулся с грузовиком

На платном участке дороги один из водителей сильно торопился.

Сегодня в 02:20 на платном участке - 412 километре автотрассы «Дон» произошла авария.

Автобус «МАН» под управлением водителя 1978 года рождения не поделил дорогу с грузовиком «Мерседес». В результате аварии госпитализирован пассажир автобуса 1970 г.р.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, предварительно, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#ДТП #авария #грузовик

Комментарии (1)

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Липа

18 минут назад
Объясните водятлам в конце концов, что если они торопятся на тот свет, могут единолично и в стену!!! Зачем людей за собой тащить? Куда делась культура вождения, безопасность и осторожность???
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