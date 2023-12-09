В Задонском районе ночью автобус столкнулся с грузовиком

На платном участке дороги один из водителей сильно торопился.

Сегодня в 02:20 на платном участке - 412 километре автотрассы «Дон» произошла авария.

Автобус «МАН» под управлением водителя 1978 года рождения не поделил дорогу с грузовиком «Мерседес». В результате аварии госпитализирован пассажир автобуса 1970 г.р.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, предварительно, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Обстоятельства происшествия уточняются.







Фото УМВД РФ по Липецкой области