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В Добровском районе похоронили погибшего в ЛНР 43-летнего гранатометчика

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#спецоперация #Украина
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В Добровском районе похоронили погибшего в ЛНР 43-летнего гранатометчика

Сергей Пшеничников погиб на Сватовском направлении, попав 25 ноября под артобстрел.

В Добровском районе простились с участником специальной военной операции 43-летним Сергеем Пшеничниковым.

Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Добровского округа Анатолий Попов, Сергей Пшеничников родился 12 сентября 1980 года в городе Северодвинске Архангельской области, отслужил срочную службу.

В 2004 году семья Пшеничниковых переехала в село Ратчино Добровского района. Сергей Пшеничников работал в Чаплыгинском лесхозе, потом заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Служил в составе мотострелкового подразделения, был гранатометчиком.

Сергей Пшеничников погиб в ЛНР на Сватовском направлении, попав под артобстрел 25 ноября под селом Райгородка.

Фото — vk.com/anatoly_popov73
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#спецоперация #Украина
5
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