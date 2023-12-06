В Добровском районе похоронили погибшего в ЛНР 43-летнего гранатометчика

Сергей Пшеничников погиб на Сватовском направлении, попав 25 ноября под артобстрел.

В Добровском районе простились с участником специальной военной операции 43-летним Сергеем Пшеничниковым.Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Добровского округа Анатолий Попов, Сергей Пшеничников родился 12 сентября 1980 года в городе Северодвинске Архангельской области, отслужил срочную службу.В 2004 году семья Пшеничниковых переехала в село Ратчино Добровского района. Сергей Пшеничников работал в Чаплыгинском лесхозе, потом заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Служил в составе мотострелкового подразделения, был гранатометчиком.Сергей Пшеничников погиб в ЛНР на Сватовском направлении, попав под артобстрел 25 ноября под селом Райгородка.