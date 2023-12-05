17 минут назад
В РЖД предлагают пассажирам выбрать название российскому аналогу «Ласточки»
Первые такие электропоезда должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 состава. Компания планирует запустить их на Урале возле Екатеринбурга.
"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.
Выбрать можно из следующих названий: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка", "Финист". Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.
Электропоезд ЭС104 — аналог так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 посадочных мест, тогда как в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", их было 346. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Одной из фишек нового электропоезда стало большее число туалетов — три вместо двух.
Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток".