В России

17 минут назад

В РЖД предлагают пассажирам выбрать название российскому аналогу «Ласточки»

19
#РЖД #Ласточка

Первые такие электропоезда должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 состава. Компания планирует запустить их на Урале возле Екатеринбурга.

Компания РЖД предложила пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", соответствующий опрос был запущен на официальном сайте компании, - передает РИА Новости.

"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.

Выбрать можно из следующих названий: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка", "Финист". Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.

Электропоезд ЭС104 — аналог так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 посадочных мест, тогда как в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", их было 346. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Одной из фишек нового электропоезда стало большее число туалетов — три вместо двух.

Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток".
19
#РЖД #Ласточка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Абрамченко поручила ряду ведомств принять меры по предотвращению роста цен на курицу и яйца
#цены #курица #яйца
Абрамченко поручила ряду ведомств принять меры по предотвращению роста цен на курицу и яйца

сегодня, 13:20

В России
В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов
#гостевые дома #легализация
В России пройдет эксперимент по легализации гостевых домов

сегодня, 12:40

В России
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%
#льготная ипотека #первый взнос
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%

сегодня, 12:03

В России
В РФ перед Новым годом подорожало шампанское
#шампанское #Новый год
В РФ перед Новым годом подорожало шампанское

сегодня, 11:23

В России
В РФ может начаться эксперимент по маркировке косметики
#маркировка #косметика
В РФ может начаться эксперимент по маркировке косметики

сегодня, 10:41

В России
Банки сообщают о рекордном росте средств россиян на вкладах
#экономика #вклады
Банки сообщают о рекордном росте средств россиян на вкладах

сегодня, 09:58

В России